  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv

Wohnquartier Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$3,12M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38546
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 15

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces a prix exceptionnel a givat mordechai jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$875,760
Wohnviertel Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$2,49M
Wohnviertel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Wohnviertel Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,12M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer vieux nord
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer vieux nord
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer vieux nord
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer vieux nord
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer vieux nord
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$1,75M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im alten Norden, in der Nähe der zukünftigen Straßenbahn und nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Neubau, 1. Etage auf 6 mit Aufzug, 3 Zimmer, 77m2 + 12m2 Terrasse, 1 Parkplatz, 2 Ausstellungen: Nord, West. Preis: 5.350.000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 2 pieces a neve tzedek
Wohnviertel 2 pieces a neve tzedek
Wohnviertel 2 pieces a neve tzedek
Wohnviertel 2 pieces a neve tzedek
Wohnviertel 2 pieces a neve tzedek
Wohnviertel 2 pieces a neve tzedek
Wohnviertel 2 pieces a neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$1,34M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einer ruhigen Straße von Neve Tzedek Bezirk! Zweistöckiges Gebäude! 1. Stock, 2 Zimmer vorne, 61m2. 10m2 Terrasse! Hohe Decke 3,39 Meter! 2 Ausstellungen: Süd, West. Preis: 4,100,000sh
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Immeuble neuf kikar hamedina
Wohnviertel Immeuble neuf kikar hamedina
Wohnviertel Immeuble neuf kikar hamedina
Wohnviertel Immeuble neuf kikar hamedina
Wohnviertel Immeuble neuf kikar hamedina
Alle anzeigen Wohnviertel Immeuble neuf kikar hamedina
Wohnviertel Immeuble neuf kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,36M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen