  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Penthouse duplex a 2 pas du lac

Wohnquartier Penthouse duplex a 2 pas du lac

Aschkelon, Israel
von
$2,40M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35543
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In einem kleinen Gebäude von 4 Etagen, ein Duplex-Penthouse von 138m2 Wohnfläche + 48m2 Terrasse, sehr schöne Küche, Keller und 2 Parkplätze

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$4,38M
Wohnviertel Projet neuf a harish
Harish, Israel
von
$1,01M
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$6,99M
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$19,50M
Wohnviertel Face au lac
Aschkelon, Israel
von
$663,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse duplex a 2 pas du lac
Aschkelon, Israel
von
$2,40M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$15,37M
Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Te…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$577,660
Ein außergewöhnliches Wohnprojekt, das die Kunst des lebendigen Luxus in einem lebendigen und wachsenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-geschossige Gebäude mit 102 Wohnungen von 3, 4 und 5 Zimmern, Grundgarten, Penthouses und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig in jede…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Israel
von
$1,36M
Entdecken Sie unser neues Vorverkaufsprojekt, vermarktet von Mardochee Khayat, Ihrem neuen Projektspezialisten. In der renommierten Nachbarschaft von Netanya, Ramat Poleg, bietet unsere Residenz eine ideale Lage in der Nähe des Ir Yamam Canyon, des schönen Strandes von Poleg, renommierte Sch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen