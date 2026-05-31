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Wohnquartier Penthouse dexception proche boulevard ben gourion

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37768
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 42 Frishman Falafel Sabich Frishman

Über den Komplex

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In einem renovierten Bauhaus-Gebäude von Stehen +++ Außergewöhnliches Mini-Penthouse Kleine ruhige Straße nahe Gordon 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 3 Toiletten Große Terrasse auf einer Ebene von 35m2 offen, grün und ruhig Nur wenige Minuten von Stränden, Restaurants und Geschäften

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Tel-Aviv, Israel
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