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Wohnquartier Bonne affaire

Aschkelon, Israel
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ID: 36425
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

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penthouse 5 Stück 127 m+ 60 m2 Terrasse 2 Parkplätze kleine Gebäude Voller Fuß ruhige Straße

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Aschkelon, Israel
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