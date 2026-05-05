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Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Aschdod, Israel
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ID: 36328
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

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Neues und neuestes neues Programm von Ashdod Marina Füße im Wasser Bau eines sehr hohen Standes mit den besten Materialien Vor den Booten und dem Meer, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Geschäften Wohnort: Eingangshalle 5 Sterne Holzeintritt Parkplatz und Keller unter dem Boden Ultra schnelle Aufzüge einschließlich eines Shabat Die Wohnungen: Bewaffnete Eingangstür Design Innentür "Pandoor" Grundstück 1 Meter Terrasse in Teck Küche mit Möbeln und Marmor Elektrische Rollläden im gesamten Apartment Geschlossene Schaltung Video-Intercom Solares oder elektrisches Warmwasser

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Aschdod, Israel
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