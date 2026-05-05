Wohnquartier Mini penthouse

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Luxus 4-Zimmer-Wohnung in Baka, Jerusalem. Eine seltene Gelegenheit direkt neben dem Park, im Herzen von Baka. Diese komplett renovierte und brandneue Wohnung erstreckt sich über 150 m2 und wurde nach höchsten Standards entworfen und fertiggestellt. Eigenschaften der Immobilie: 4 geräumige und sonnige Schlafzimmer - 3 moderne Badezimmer mit eleganten Oberflächen - luxuriöse koschere Küche mit 2 Öfen, 2 Waschbecken und 2 Geschirrspüler - 2 soukkah Balkone mit einem schönen Blick auf das Grün. Drei Ausstellungen mit natürlichem Licht - Sichere Parkplätze für das gesamte Gebäude - Mamad (Sicherheitsraum) - bereit zu bewegen. Mit seinen hellen offenen Räumen und High-End-Design bietet dieses Mini-Penthouse Komfort, Funktionalität und Stil. Dieses Hotel liegt nur einen kurzen Spaziergang von Cafés, Geschäften und kulturellen Attraktionen entfernt und vereint modernen Luxus und Charme eines der begehrtesten Gebiete Jerusalems. Preisanfrage: 10.900.000 nis.. virtueller Besuch Link auf Anfrage
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Jerusalem, Israel
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