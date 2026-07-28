Wohnquartier Magnifique villa construite sur 4 etages avec piscine a vendre au coeur de raanana

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Bezug: RN 107
Bezirk: Kiryat Ganim, Raananas geschäftigstes Viertel, an der Herzliya Grenze
Ruhige, grüne und Wohngegend, am Eingang einer Spur ohne Ausgang
Nahe der öffentlichen Verkehrsmittel, Bus und Bahnhof von Ra
In der Nähe des lev hapark, ein Einkaufszentrum mit Supermärkten, Apotheke, Kino, Fitnessraum und Restaurants.
Viele Synagogen.
Schöne Villa 8 Zimmer auf 4 Ebenen, Keller inklusive
Wohnfläche von 402 m2
Grundstück von 350 m2
Garten mit privatem Pool von 35 m2
Zentrale Klimaanlage
Helles Haus: provenzalischer Stil, Design vom Architekten
Beschreibung der Villa : 4 Master-Suiten in den oberen Etagen mit Bad und integrierten Möbeln, im Erdgeschoss (100 m2) : 1 großes Wohnzimmer mit Brennstoffkamin, amerikanische Küche der Marke Regba, Esszimmer, TV-Lounge
Draußen: große Terrasse mit Pool und schmiedeeiserner Pergola
Und ein anderer in synthetischem Rasen, mit Barbecue
Im Keller, Wäscherei und Gästetoiletten
Im Keller: Heimkino, 1 großer Doppeltisch, Mamad und ein weiteres Schlafzimmer, Badezimmer, Küchenzeile, Lagerung
Marmorboden fast überall, laminierte / geschichtete Parkettböden in den Zimmern
Ladegerät für Elektroautos
Standort auf der Karte
Ra’anana, Israel
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Gesundheitspflege
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