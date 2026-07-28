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Wohnquartier Magnifique villa construite sur 4 etages avec piscine a vendre au coeur de raanana

Ra’anana, Israel
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ID: 39607
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaOren

Über den Komplex

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Bezug: RN 107 Bezirk: Kiryat Ganim, Raananas geschäftigstes Viertel, an der Herzliya Grenze Ruhige, grüne und Wohngegend, am Eingang einer Spur ohne Ausgang Nahe der öffentlichen Verkehrsmittel, Bus und Bahnhof von Ra In der Nähe des lev hapark, ein Einkaufszentrum mit Supermärkten, Apotheke, Kino, Fitnessraum und Restaurants. Viele Synagogen. Schöne Villa 8 Zimmer auf 4 Ebenen, Keller inklusive Wohnfläche von 402 m2 Grundstück von 350 m2 Garten mit privatem Pool von 35 m2 Zentrale Klimaanlage Helles Haus: provenzalischer Stil, Design vom Architekten Beschreibung der Villa : 4 Master-Suiten in den oberen Etagen mit Bad und integrierten Möbeln, im Erdgeschoss (100 m2) : 1 großes Wohnzimmer mit Brennstoffkamin, amerikanische Küche der Marke Regba, Esszimmer, TV-Lounge Draußen: große Terrasse mit Pool und schmiedeeiserner Pergola Und ein anderer in synthetischem Rasen, mit Barbecue Im Keller, Wäscherei und Gästetoiletten Im Keller: Heimkino, 1 großer Doppeltisch, Mamad und ein weiteres Schlafzimmer, Badezimmer, Küchenzeile, Lagerung Marmorboden fast überall, laminierte / geschichtete Parkettböden in den Zimmern Ladegerät für Elektroautos

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Ra’anana, Israel
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