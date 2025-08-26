Wohnquartier En plein centre ville de jerusalem

  1. Realting.com
Jerusalem, Israel
$1,19M
$1,19M
$1,11M
7
ID: 26953
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
Ein neues luxuriöses Wohnprojekt in Jerusalem liegt in der Nähe der großen Synagoge und 7 Gehminuten von der Mamilla entfernt. Dieses prestigeträchtige Wohnprojekt verbindet die intelligente und moderne Konstruktion mit einem klassischen Design. Diese Residenz befindet sich im Herzen von Jerusalem unter Renovierung, mit einer luxuriösen Eingangshalle besonders High, bietet alle modernen Annehmlichkeiten in der modernen Frontlinie Technologie gefunden. Die 9-stöckige Struktur umfasst eine Vielzahl von Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern und luxuriöse Penthouses, alle nach den höchsten Standards, mit einem Innenpool und Spa fertig.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

