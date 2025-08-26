  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Givat Shmuel
  4. Wohnquartier Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles

Wohnquartier Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles

Givat Shmuel, Israel
von
$1,26M
26.08.25
$1,26M
14.07.25
$1,18M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26801
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Givat Shmuel

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wir freuen uns, ein neues und renommiertes Immobilienprogramm im brandneuen Stadtteil Ramat Adar in Givat Shmouel zu präsentieren, einer schnell wachsenden Adresse, die immer mehr Familien, junge Profis und Profis anzieht. Warum wählen Sie Ramat Adar aus Givat Shmouel? Ramat Adar ist das Beste aus beiden Welten: eine friedliche, moderne und grüne Wohnumgebung, in der Nähe von Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak und Petah Tikva. Sie genießen also die geographische Zentralität Israels, ohne den Frieden des Lebens zu opfern. Schulen und Einrichtungen der Exzellenz in der Nähe Schneller Zugang zu Hauptachsen (Straße 4, Straße 471, etc.) Einkaufszentren, Parks, Synagogen, Gesundheits- und Freizeitangebote innerhalb von Minuten Eine warme, familiäre und pflegende Gemeinschaft Das Immobilienprojekt : Stehen & Komfort In einem 20-stöckigen Turm im Herzen von Ramat Adar gelegen, bietet dieses Programm die neuesten verfügbaren Einheiten, alle geliefert mit: ✅ 2 private Parkplätze✅ Ein Keller✅ Vollklimatisierung Apartments verfügbar : 5 Zimmer – 127 m2 Netto + 16 m2 Terrasse 6 Zimmer – 143 m2 Netto + 13 m2 Terrasse Vorteile: Ausgestellt April 2028 20 % bei Vertragsunterzeichnung, Zahlungsbilanz Ramat Adar ist mehr als nur ein Wohnort: es ist eine Wahl des Lebens, eine sichere Investition und eine seltene Gelegenheit in einem Entwicklungsgebiet, im Herzen des Landes. Warte mehr, ruf uns an

Standort auf der Karte

Givat Shmuel, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
von
$846,000
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$646,800
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$558,000
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,63M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Givat Shmuel, Israel
von
$1,26M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Neues Projekt im Herzen von Talpiot Jerusalem Komplex von 8 Gebäuden, von denen 4 bereits bewohnt sind, und 2 werden vermarktet. 10 Stockwerke mit luxuriöser Lobby, 2 Aufzüge, Tiefgarage und Keller. Mit einem schönen Park einschließlich Kinderspielplatz sowie verschiedenen Geschäften in der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$1,10M
Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Ussishkine 12 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt um…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,46M
ARNONA RESIDENCE PROJECT - Beruf: 30. April 2029. Wohnprojekt in Arnona Bezirk, Zwei 22-geschossige Gebäude In der Nähe der Ein Guedi Street und in der Nähe der Hevron Street mit der Straßenbahn. Große Auswahl an geräumigen 3- und 5-Zimmer-Wohnungen, diese Gebäude enthalten auch Mini-Pent…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen