  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$4,70M
20.02.26
$4,70M
02.04.25
$4,21M
;
9
ID: 25595
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Zu verkaufen – Fabulous Penthouse in einem historischen Gebäude im Herzen von Tel Aviv! 5 Stück 4 Schlafzimmer (einschließlich eines sicheren Zimmers) 2 Badezimmer 3 Toiletten Private Dachterrasse mit Möglichkeit, einen Jacuzzi zu installieren 130 m2 Indoor + 20 m2 Terrasse + 70 m2 Dach Keine Parkplätze Preis : 15,000.000 NIS Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen oder einen Videobesuch.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Wohnquartier A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,70M
