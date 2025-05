Wohnquartier Semi detached house in ramat denya neighborhood

Das betreffende Anwesen ist ein gepflegtes Doppelhaus auf einer ruhigen und privaten Straße in der Nähe des Ramat Danya, im südwestlichen Teil von Jerusalem, in der Nähe der Malcha Mall. Diese Gegend liegt strategisch zwischen den Vierteln Beit Vegan, Kiryat HaYovel und Ramat Sharet, auf einer Höhe von 770 Metern über dem Meeresspiegel. Ab dem Abschluss von 2024 hat der Madlan Index Ramat Denya als die beste Nachbarschaft in Jerusalem identifiziert. Das Gebiet zeichnet sich durch seine hochwertigen Baustandards und überlegene Wohnungsinfrastruktur aus, so dass es zu einem süßen Ort für Bewohner sowohl Sicherheit als auch Lebensqualität. Schlüsseldaten: - Innengröße: 240 m2 (Oberofenebenen) - Außenbereich: 150 m2 (inkl. 40 m2 Terrasse, zusätzliche 30 m2 Dachterrasse und 80 m2 Hof) - Schlafzimmer: 5 (inklusive einem geräumigen en-suite mit einem begehbaren Schrank und einem Badezimmer) - Studie - Separater Dienstraum - Badezimmer: 3 - Kundenspezifische Küche, ausgestattet mit einem Backofen, Laden und Fischwäscher - Maßgeschneiderte Zimmermöbel in jedem Zimmer - Fußbodenheizung - Klimaanlage auf jedem Stock - Lagerung: 2 - Zwei überdachte Parkplätze - Mit einem Abstellraum und einer Reihe von High-End-Features, dieses Anwesen Vertreter eine seltene Chance, ein Premium-Home in einem Premium-Standort zu erwerben. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.