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Wohnungen in Chadera, Israel

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48 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/9
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 129 m²
RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen exklusiv im Herzen des Parkviertels in Hadera eine hervorrag…
$815,850
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung, in e…
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 3 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
BZH Im Herzen des Stadtzentrums von Hadera, hervorragendes und seltenes Produkt! Nahe allen …
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 113 m²
BZH Neue exklusive RE/MAX Hadera! In Hadera, im begehrten Stadtteil Ein Hayam, im Rahmen d…
$779,220
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 124 m²
BZH Willst du Israel im Jahr 2026 besitzen? RE/MAX Hadera bietet ein neues Projekt nur Waow…
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Wohnung 2 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 2 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 2
Fläche 48 m²
HADERA Eine neue Wohngeneration Ein neues modernes Wohngebiet im Herzen von Hadera, zwisch…
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Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 3 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 104 m²
Im Projekt des renommierten Promotors AURA. Aura, Besitzer vieler Wohnungen in der Stadt Had…
$782,550
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
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BZH RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen exklusiv eine hervorragende Familienwohnung in der Haup…
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Penthouse 5 zimmer in Chadera, Israel
Penthouse 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
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Referenz: HD 109 Schönes Penthouse Neun Sponsoren 5 Stück 178 m2 + 96 m2 Terrasse Möglichkei…
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 130 m²
BZH Träumen Sie von einer einzigartigen, prächtigen, raffinierten Wohnung mit einer großen T…
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 92 m²
Referenz: HD 108 Schönes Zwei-Gebäude-Projekt im neuen Hadera-Viertel Ein Country Club ist i…
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 109 m²
Ausgezeichneter Fall! Im Zentrum von Hadera – modernes Gebäude im Jahr 2021 geliefert. 4 Zim…
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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BZH Neue Exklusivität der französischsprachigen Abteilung von RE/MAX Hadera: eine Wohnung wi…
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
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BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung,…
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
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Verkauf – Gute Ausnahme in Hadera Gönnen Sie sich eine einzigartige Wohnumgebung in dieser …
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Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 3
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B'H ? Neue Exklusivität!? Suchen Sie eine neue 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse mit Panoramab…
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Zimmer 4
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Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera bietet Ihnen eine außergewöhnliche 4-Z…
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
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Zimmer 5
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BZH Neue Exklusivität bei RE/MAX Hadera, unsere Liebe, sofort zu ergreifen, im renommierten …
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Referenz HD 107 Bezirk Ein ayam Hochstehender Turm Lieferung des Turms: Sportzimmer, Geburts…
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Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 100 m²
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv im Stadtteil Givat Olga, einem schönen Duplex-Pen…
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Penthouse 5 zimmer in Chadera, Israel
Penthouse 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Unglaublich 5-teiliges Penthouse! BZH Im Herzen der Innenstadt, in der Nähe von Annehmlichk…
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Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 100 m²
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv im Stadtteil Givat Olga, einem schönen 3,5-Zimmer…
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Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 110 m²
BZH RE/MAX Hadera bietet Ihnen exklusive 5 moderne Zimmer im gesuchten religiösen Bezirk Shi…
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Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 70 m²
BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert Sie exklusiv in der Kategorie "COLLECTIO…
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 5
Wenn die schönste Wohnung in der prestigeträchtigsten Residenz ist, ist es einfach die perfe…
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 110 m²
B'H ? Neue Exklusivität!? Zu verkaufen: Hervorragende renovierte 5-Zimmer-Wohnung mit Balk…
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