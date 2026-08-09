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Wohnungen in Jerusalem, Israel

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penthäuser
14
242 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
In einer ruhigen und Wohnumgebung entdecken Sie dieses prächtige Gartengeschoss, das komplet…
$3,56M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 85 m²
Wohnung zum Verkauf in Jerusalem, auf einer gesuchten Straße im Bezirk Har Homa. Standort pr…
$929,070
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Wohnung 3 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 3 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 3
Fläche 58 m²
Wohnung zum Verkauf - Rue Rabbi Hisda 58 Quadratmeter im Kataster. Freigabe von Wohnungen in…
$1,20M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 3 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Helle Wohnung mit 2 Terrassen und Parkplatz – Jerusalem In einer der angenehmsten Straßen de…
$1,16M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 103 m²
In der 4. Etage eines neu errichteten und perfekt gepflegten Gebäudes gelegen, bietet diese …
$1,47M
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Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Suchen Sie eine Wohnung mit einem außergewöhnlichen Finish, die große Räume, Privatsphäre un…
$2,10M
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Wohnung 3 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 3 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
3 Zimmer Wohnung von 90m2 mit Garten von 80m2 an der Kreuzung von zwei Hauptbezirken: Abu To…
$1,63M
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Wohnung 3 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 3 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 3
Fläche 71 m²
In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe der Promenade des HaMesila Parks, die di…
$949,050
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Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 133 m²
Neue 5-Zimmer-Wohnung von 133m2 mit 22m2 Terrasse im 14.-15. und 18. Stock in Kiryat Yovel J…
$1,30M
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Penthouse 6 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 6 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 6
Fläche 133 m²
Neues Projekt Ramat Sharet Jerusalem, Grenze Bet Hagan Bestehend aus 2 Gebäuden von 19 Stoc…
$4,00M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 94 m²
4 Zimmer zum Verkauf in einem charmanten Gebäude im Herzen einer pastoralen Atmosphäre in Je…
$1,03M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Im begehrten Stadtteil von David HaReuveni in Jerusalem, im Herzen einer hochwertigen religi…
$1,23M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 78 m²
Zum Verkauf – 2. Stock ohne Aufzug (36 Schritte) Kleines Steinhaus in Jerusalem – nur 6 Wohn…
$935,688
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Wohnung 3 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 3 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 3
Fläche 60 m²
In der Nähe von Geschäften und Straßenbahn, Aufzug, mamad, 62 m2, überdachter Parkplatz. 2650000 Ch
$882,450
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Wohnung 2 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 2 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Bezug: JR 108 Neues Projekt mit 5 Stockwerken, je 8 Etagen Bezirk: Mordot Arnona, in der Näh…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 2 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 2
Fläche 36 m²
Im Herzen des Stadtzentrums von Jerusalem, in einer Fußgängerzone senkrecht zu Ben Yehuda un…
$524,825
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 90 m²
Verkauf im Stadtteil Gila, Wohnung 4 Zimmer, 90 m2, 4. Stock mit Aufzug, die Wohnung ist ren…
$776,741
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 95 m²
Eine seltene Gelegenheit in der Baka Dereh Bethlehem Street - kaufen Sie eine 3-Zimmer-Wohnu…
$929,690
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 89 m²
Baka, dereh beit Lehem 49, oberhalb eines authentischen Hauses, 2. Stock ohne Aufzug, 4 Zimm…
$1,09M
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Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 166 m²
Ferienwohnung 5 Zimmer - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balkon 12 m2 – (Soucca 4m2), 5. Stoc…
$1,86M
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Wohnung 3 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 3 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung, neuer Vertragspartner, Unterkunft in ca. 3 Monaten. Sehr helle G…
$959,680
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Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 123 m²
✨ In der 15. Etage auf 24, mit außergewöhnlichem Panoramablick. ? Wohnungsgröße: 123 m2. ? T…
$1,62M
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 167 m²
5-Zimmer-Penthouse 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, herrliche Pe…
$2,04M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 102 m²
Außergewöhnliche Wohnung in Mekor Haim, in der Nähe von Baka und Emek Refaim Das Hotel lieg…
$1,38M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 94 m²
Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckigen Gebäude, Kiriat Hayovel Jerusalem…
$1,23M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Rehavia Nachbarschaft, zentrale Lage. 4 Zimmer 100 Quadratmeter, Wohnung mit viel Potenzial,…
$1,95M
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Wohnung 3 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 3 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Downtown HaNevi'im. Ideales Boutique-Gebäude für Investitionen (vermietet 10.000 Schekel) od…
$1,12M
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Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 146 m²
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Seniorenresidenz wurde…
$1,50M
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Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 100 m²
For sale Jerusalem, har-homa Shlav beth, rue Harav Moshe Halfon Hacohen, close to all ameni…
$914,695
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 133 m²
In Jerusalem sind wahrhaft prestigeträchtige Waren knapp. Sie haben Wohnungen zu dunkel, zu …
$2,97M
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Immobilienangaben in Jerusalem, Israel

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