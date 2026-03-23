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Wohnungen in Givat Shmuel, Israel

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Wohnung 2 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Givat Shmuel: Strategic opportunity at the heart of Gush Dan Located in the centre of Gush …
$852,798
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Wohnung 3 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Wohnung 3 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Givat Shmuel: Strategic opportunity at the heart of Gush Dan Located in the centre of Gush …
$1,14M
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Wohnung 2 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Wohnung 2 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Givat Shmuel: Strategic opportunity at the heart of Gush Dan Located in the centre of Gush …
$806,949
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