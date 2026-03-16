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Wohnungen in Nordbezirk, Israel

Naharija
7
11 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 4 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 4
Fläche 124 m²
In the centre of Nahariya, located in a quiet and sought after street, He's got a lot of thi…
$485,925
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Wohnung 5 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 5 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
Im neuen Stadtteil Akhziv, schöne Wohnung 5 Zimmer von ca. 120m2 mit Terrasse von 20m2 und s…
$808,830
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Wohnung 3 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 3 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Apartment 3 rooms 70m2 in small building of 3 floors located in residential area close to sh…
$311,933
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OneOne
Wohnung 5 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 5 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Large garden ground In the new Shimon Peres district, discover this beautiful 5 rooms on the…
$956,175
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Wohnung 4 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 4 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Beautiful 4 room apartment, new, bright and spacious. Area 110 m2, it includes terrace 14m2,…
$583,110
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Wohnung 3 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 3 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 3
Fläche 65 m²
3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum in einem sehr gepflegten Gebäude, im 3. und letzten Stock, …
$312,873
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Wohnung 5 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 5 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 5
Fläche 125 m²
Akhziv — Superb 5 rooms for sale Splendid sea view 125 m2 + terrace 20 m2 (sea view) Elevato…
$705,375
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Wohnung 4 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 4 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Ferienwohnung 4 Zimmer rue Hertzl In sehr gutem Zustand, geräumig und hell Gutes Potenzial
$395,010
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Wohnung 4 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 4 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 4
Fläche 104 m²
TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.00…
$589,380
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Wohnung 3 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 3 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 3
Fläche 75 m²
APPARTEMENT 3 PIECES QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER BEAU POTENTIEL
$376,200
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Wohnung 4 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 4 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Located in the new Shimon Peres district of Nahariya, this spacious 4-room apartment of appr…
$579,975
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Immobilienangaben in Nordbezirk, Israel

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Luxuriös
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