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Wohnungen in Bezirk Jerusalem, Israel

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Jerusalem
109
Regionalverwaltung Mateh Jehuda
18
Bet Schemesch
3
263 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Helets Street. Neueste Gebäude, 5 Zimmer in 4, 135 m2, 2 Terrassen von 15 m2 (einschließlich…
$2,20M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 141 m²
Ausverkauft – HOLYLAND, JERUSALEM Wohnung 4,5 Zimmer, 141 m2, ursprünglich 5 Zimmer • Große…
$1,76M
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Wohnung 3 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 3 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Prächtige 3,5-Zimmer-Wohnung im 5. Stock mit außergewöhnlicher Aussicht • Sehr helle Wohnun…
$997,100
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 130 m²
In einem neuen Gebäude mit Aufzug und Aufzug von Shabbat, 5 Zimmer Wohnung sehr hell im 3. S…
$2,87M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 90 m²
Verkauf im Stadtteil Gila, Wohnung 4 Zimmer, 90 m2, 4. Stock mit Aufzug, die Wohnung ist ren…
$776,741
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Wohnung 3 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 3 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 3
Fläche 78 m²
Zum Verkauf in Kiryat Shmuel, in der Nähe von Rehavia, 3-Zimmer-Wohnung mit 78 m2 (arnona) u…
$1,08M
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 83 m²
Super 4 helle Zimmer Elegante und moderne Küche 3 geräumige Schlafzimmer 2 Badezimmer, eines…
$966,680
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Wohnung 3 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 3 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 3
Fläche 107 m²
In einer der renommiertesten und begehrtesten Gegenden Jerusalems gelegen, nur wenige Gehmin…
$3,35M
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Wohnung 2 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 2 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 2
Fläche 67 m²
Sehr schönes Projekt auf Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Eine Residenz von 3 Gebäuden, …
$777,400
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 80 m²
Im Herzen von Talbiey sehr schön 4 Zimmer von 75 m2 mit Ausgang zum Garten von 30 m2. ruhige…
$1,08M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 111 m²
Wohnung mit hohen Decken und ursprünglichen Böden in einem echten arabischen Haus. Im ersten…
$2,16M
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Wohnung 2 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 2 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Neues Projekt Katamon Jerusalem von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Garten Erdgeschoss Im St…
$811,200
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Penthouse 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 80 m²
Sie kaufen 4 Zimmer – Sie erhalten 132 m2 + eine Terrasse von 25 m2!! Neubau nach Tama 38 P…
$997,100
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 180 m²
Traum Penthouse 5 Zimmer 140 m2 + Terrasse Soucca 40 m2 Boden 23 von 24 Atemberaubender Pano…
$2,55M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 102 m²
Außergewöhnliche Wohnung in Mekor Haim, in der Nähe von Baka und Emek Refaim Das Hotel lieg…
$1,40M
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Wohnung 3 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 3 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen Jerusalems. Dieses außergewöhnlich…
$1,06M
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Wohnung 2 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 2 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 2
Fläche 32 m²
? 2.050 000 in der Innenstadt von Jerusalem? Ja, es existiert. ? Ideal für eine Investition…
$692,900
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Wohnung 5 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 5 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 5
Fläche 108 m²
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen Jerusalems. Dieses außergewöhnlich…
$1,44M
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Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Suchen Sie eine Wohnung mit einem außergewöhnlichen Finish, die große Räume, Privatsphäre un…
$2,13M
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Wohnung 6 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 6 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 6
Fläche 235 m²
Im berühmten Holyland-Projekt bietet ein prächtiges Penthouse zum Verkauf einen Panoramablic…
$4,36M
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Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 117 m²
Ausgezeichneter Deal in einem neuen Gebäude In der Nähe der leichten Straßenbahn, mit herrli…
$1,40M
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Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 166 m²
Ferienwohnung 5 Zimmer - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balkon 12 m2 – (Soucca 4m2), 5. Stoc…
$1,86M
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Penthouse 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 135 m²
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Jerusalem, im Bezirk Talpiot! Neubau 11. Stock mit A…
$2,19M
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Wohnung 3 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 3 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Exquisite Luxus-Apartment im Herzen von Jerusalem Erleben Sie das Inbegriff des Luxuslebens…
$1,81M
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Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 133 m²
Neue 5-Zimmer-Wohnung von 133m2 mit 22m2 Terrasse auf der 14., 15. und 18. Etage in Kiriat Y…
$1,47M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 117 m²
Schöne 4 Zimmer zum Verkauf im Herzen von Har Homa mit einer Fläche von 117 m2 + 2 Soucah Te…
$794,735
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 109 m²
Die neue Phase des berühmten Wohnkomplexes Holyland umfasst einen hohen Turm neben 2 12 Etag…
$1,44M
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Wohnung 4 zimmer in Bet Schemesch, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bet Schemesch, Israel
Zimmer 4
Neues Projekt in Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes. Dieses lux…
$878,800
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 165 m²
Traum-Penthouse, auf der 24. Etage, 140 Quadratmeter gebaut und 25 Quadratmeter zusätzliche …
$2,31M
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 90 m²
Wohnung zum Verkauf – Quartier Baka, rue Boaz In einer malerischen und ruhigen Gasse, in de…
$1,32M
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