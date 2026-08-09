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Wohnungen in Netanja, Israel

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penthäuser
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122 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 3 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Gebäude im Bau - Stadtzentrum Netanya 10 Minuten zu Fuß von Kikar und dem Meer. Von 3 bis 4 …
$699,300
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 129 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$1,41M
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Wohnung 6 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 225 m²
Luxus-Wohnung zum Verkauf in Netanya an der Front des Stadtzentrums! Wohnung mit privatem Sp…
$3,46M
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TekceTekce
Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 125 m²
Projekt Zangville - Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Kh…
$1,00M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 116 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$1,19M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 130 m²
Wohnung zu verkaufen in Netanya! In Nof Hataylet, Bezirk Nat600, Wohnung von 130 m2, sehr ge…
$1,29M
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 147 m²
Sonderinvestor. 4 Zimmer - 147 m2 komplett renoviert. 2 Badezimmer. Sehr nah am Meer und all…
$899,100
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 125 m²
Projekt Zangville — Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Kh…
$1,05M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 148 m²
Live Excellence in Netanya! Mordecai Khayat lädt Sie gerne ein, unser außergewöhnliches Woh…
$2,02M
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 138 m²
YR YAMIM - Stehgebäude in der Nähe des Meeres und Einkaufszentrum. 4 Zimmer - 138m2 + 12 m2 …
$1,38M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 129 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$1,24M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Ausgezeichneter Fall! Große 5 Zimmer mit Terrasse von 25 m2. Meerblick. 3 Badezimmer + 3 Toi…
$1,55M
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
RUE REZNIK - PARKGEsicht Aktuelles 4 Zimmer Gebäude - 120 m2 mit Balkon von 12 m2 Großer Kel…
$982,350
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 130 m²
Sun Garden Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer …
$1,14M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 148 m²
Live Excellence in Netanya! Mordecai Khayat lädt Sie gerne ein, unser außergewöhnliches Woh…
$2,22M
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 107 m²
Neueste Gebäude - 4 Zimmer 107 m2 + Balkon. Offene Ansicht. In der Nähe von Annehmlichkeiten…
$815,850
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Projekt Zangville - Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Kh…
$955,710
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Sun Garden Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer …
$1,50M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 129 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$1,25M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 130 m²
Wohnung zu verkaufen in Netanya! In Nof Hataylet, Bezirk Nat600, Wohnung von 130 m2, sehr ge…
$1,43M
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 161 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$2,15M
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 124 m²
Sun Garden Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer …
$1,08M
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 114 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$1,29M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 155 m²
Sehr gute Lage. Schönes Geschäft Mini Penthouse von 5 Stück mit einem sehr großen Wohnzimmer…
$1,08M
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Projekt Zangville — Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Kh…
$1,01M
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Wohnung 3 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 3 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 3
Fläche 84 m²
Bezug: NT 216 District Park Hayam. Hochstehendes Projekt mit luxuriöser Lobby 4 Aufzüge Unte…
$1,01M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 116 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$1,15M
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Wohnung 3 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 3 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 3
Fläche 82 m²
• Wohnung verkauft möbliert und voll ausgestattet • Mamad (safe room) • Solarwasserheizung +…
$762,570
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 186 m²
Dream Penthouse zum Verkauf in Netanya, mit Blick auf Ir Yamim und das Naturschutzgebiet, mi…
$2,29M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Penthouse von 140 m2 mit Terrasse von 120 m2. Aufzug, Parkplatz inklusive. Appartement kompl…
$1,17M
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Immobilienangaben in Netanja, Israel

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