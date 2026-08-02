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Wohnungen in Emek Hefer Regional Council, Israel

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20 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 144 m²
Projekt Momento Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnp…
$1,83M
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Penthouse 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Penthouse 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 186 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$3,08M
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 132 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$1,33M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 4 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 4
Fläche 107 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$1,25M
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Penthouse 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Penthouse 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 175 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$3,01M
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Wohnung 4 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 4 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Projekt Momento Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnp…
$1,15M
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 128 m²
Projekt Momento Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnp…
$1,62M
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Wohnung 4 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 4 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 4
Fläche 104 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$1,12M
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Wohnung 4 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 4 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 4
Fläche 107 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$1,26M
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Wohnung 4 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 4 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 4
Fläche 107 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, eines unserer Wohnpr…
$1,15M
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 144 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$1,85M
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 132 m²
Projekt Momento Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnp…
$1,40M
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 132 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$1,37M
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 132 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$1,47M
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 144 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$1,99M
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Wohnung 4 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 4 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 4
Fläche 107 m²
Projekt Momento Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnp…
$1,11M
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Wohnung 4 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 4 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 4
Fläche 107 m²
Projekt Momento Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnp…
$1,10M
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Wohnung 4 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 4 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 4
Fläche 109 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$1,10M
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 128 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$1,66M
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 132 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$1,38M
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Immobilienangaben in Emek Hefer Regional Council, Israel

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