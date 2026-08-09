Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Ramat Gan, Israel

;
penthäuser
4
4 Zimmer
3
17 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 4
Fläche 109 m²
Bezug: RG 114 Neues Qualitätsprojekt in Ramat Gan District: Downtown, in der Nähe des Hayark…
$1,57M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 3 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
En plein cœur de Ramat Gan 72 m² + balcon Ascenseur + mamad + parking Superbe investissement
$889,110
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 3 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Bezug: RG 101 Das Hotel liegt im Zentrum der Stadt, in der Nähe von großen Straßen wie Haroe…
$989,010
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 4
Fläche 171 m²
Dieses luxuriöse Apartment befindet sich im berühmten Pivko-Turm, im Stadtteil Haruzim von R…
$2,68M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 4
Fläche 104 m²
Bezug: RG 113 Bezirk: Ramat Gan, sehr ruhige Straße Ideal für Investitionen oder Alya In der…
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 1 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Weitergehen
$326,891
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 4
Fläche 131 m²
Am Eingang von TLV Standbau 4 Zimmer + Balkon 124m2 + 7m2 Terrasse Aufzug und Privatparkplatz
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 3 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Bezug: RG 103 Das Hotel liegt im südlichen zentralen Teil der Stadt, in der Nähe der Merom N…
$795,204
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 5 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Wohnung zum Verkauf in Ramat-Gan, im Stadtteil Bourse, an der Grenze von Tel Aviv. Schöne To…
$1,63M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 5 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 5
Fläche 136 m²
Bezug: RG 104 Im neuen Stadtteil Yehoud, in der Nähe von Ramat Gan, mit Park, Ganim und Fitn…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 2 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 2
Fläche 62 m²
Letzte Wohnung. Gute Agentur. Zentral
$653,782
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Ramat Gan, Israel
Penthouse 5 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Bezug: RG 115 District: Downtown, in der Nähe der Börse und der Straßenbahnstation Hochstehe…
$3,50M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Ramat Gan, Israel
Penthouse 5 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Im Wohngebiet von Ramat gan Exchange Außergewöhnliches Luxus-Penthouse 29. und letzte Etage …
$3,30M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 1 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 1
Fläche 20 m²
Kleine Wohnung in der Nähe von Universität und Krankenhaus Caretaker, Lobby, Geschäfte, Park…
$253,416
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Ramat Gan, Israel
Penthouse
Ramat Gan, Israel
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Luxury exclusive listing- 2 penthouses on the 30th floor of the prestigious Elite tower in R…
$2,92M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Ramat Gan, Israel
Penthouse
Ramat Gan, Israel
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
Exclusive Listing- penthouse for sale in Ramat Gan. A stunning duplex penthouse with an …
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ramat Gan, Israel
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 274 m²
Lovely new apartment in the prestigious high-line tower right at the famous Bursa in Ramat G…
$1,70M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen