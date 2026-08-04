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Wohnungen in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel

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18 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 5 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 5
Fläche 151 m²
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen Jerusalems. Dieses außergewöhnlich…
$1,81M
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Penthouse 5 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Penthouse 5 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 5
Fläche 180 m²
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$3,23M
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Wohnung 3 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 3 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 3
Fläche 75 m²
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$1,02M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 2 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 2
Fläche 62 m²
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$951,200
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Wohnung 5 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 5 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 5
Fläche 128 m²
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$1,50M
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Wohnung 4 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 4 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 4
Fläche 108 m²
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$1,36M
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Wohnung 5 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 5 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 5
Fläche 139 m²
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$1,74M
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Wohnung 5 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 5 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 5
Fläche 128 m²
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$1,51M
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Wohnung 2 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 2 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 2
Fläche 56 m²
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$869,200
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Wohnung 4 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 4 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 4
Fläche 131 m²
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$1,54M
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Wohnung 5 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 5 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 5
Fläche 108 m²
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen Jerusalems. Dieses außergewöhnlich…
$1,40M
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Wohnung 4 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 4 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 4
Fläche 118 m²
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$1,46M
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Wohnung 4 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 4 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 4
Fläche 114 m²
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen Jerusalems. Dieses außergewöhnlich…
$1,55M
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Wohnung 4 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 4 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 4
Fläche 103 m²
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen Jerusalems. Dieses außergewöhnlich…
$1,34M
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Wohnung 2 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 2 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 2
Fläche 58 m²
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$900,032
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Wohnung 2 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 2 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 2
Fläche 59 m²
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$908,560
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Wohnung 2 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 2 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 2
Fläche 49 m²
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$842,960
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Wohnung 5 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Wohnung 5 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 5
Fläche 128 m²
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