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1 immobilienobjekt total found
Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Freehold Lombok Luxusvillen, Gelegenheit an einem der am besten zugänglichen Einstiegspunkte…
$85,000
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Immobilienangaben in Indonesien

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