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Villen in Nusa Dua, Indonesien

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47 immobilienobjekte total found
Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzig…
$450,000
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 103 m²
Schöne minimalistische Villa zum Verkauf in Ungasan, Jimbaran• 11 Minuten zu Melasti Beach, …
$146,025
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Villa 2 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 2 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
Green Village – Comfort+ Resort-Komplex im Herzen von Nusa Dua, BaliGreen Village ist ein mo…
$168,000
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 425 m²
Merkmale :Tanjung Benoa Beach House – Küsten-Steppigkeit mit modernem FlairLandgröße: 425 m2…
$944,000
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Villa 1 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 1 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua. Elegante Villen mit einem…
$105,000
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Villa 1 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 1 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick…
$90,000
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Das Hotel liegt in einem hochwertigen Wohn-Cluster, der von ausländischen Bewohnern und Expa…
$162,250
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Villa 3 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 3 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 226 m²
Moderne 3-Zimmer-Villa in Bukit, Nusa Dua, Bali. Das Hotel liegt in einem hochwertigen Wohnk…
$766,000
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Fläche 34 m²
🔥 SMART-виллвсего в 700🏡 30 стил📐 💵 🔸 🔸 ✅ 2 вил✅ Скияка 2%✅ — всего 20%📌 🎯 •4 ресторана и 2••
$95,000
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Villa 3 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 3 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 242 m²
Moderne 3-Zimmer-Villa in Bukit, Bali, Teil des Premium OCEANIQ 2 Komplex. Geräumiges 242 m2…
$838,000
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 75 m²
🔥 Villa 1BR+ROOFTOP (75 m2) – $178.000 kaufen! 🔥Exklusives Angebot - Format mit Dachterrasse…
$178,000
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Villa 3 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 3 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 226 m²
Moderne 3-Zimmer-Villa in Bukit, Bali, innerhalb des Premium-OCEANIQ 2 Komplex. Geräumiges 2…
$799,000
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Villa 1 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 1 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 117 m²
Moderne Villa mit 1 Schlafzimmer in Bukit, Bali, nur 80 Meter vom Meer entfernt. Das Hotel l…
$545,000
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
🔥 Villa kaufen 1BR auf einen speziellen Preis - nur $148.000! 🔥Es gibt nur noch wenige Einhe…
$148,000
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Villa 2 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 2 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Du…
$169,900
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Villa 4 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 4 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 319 m²
OZEANIQ 2 ist eine Premium-Villa und Apartment-Komplex in Bukit, Nusa Dua, Bali. Diese moder…
$1,38M
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Villa 4 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 4 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Moderne 4-Zimmer-Villa in Bukit, Bali, nur 80 Meter vom Meer entfernt. Das Hotel liegt in ei…
$1,58M
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Villa 3 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 3 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 226 m²
Moderne 3-Zimmer-Villa in Bukit, Bali, Teil des Premium OCEANIQ 2 Komplex. Die Unterkunft bi…
$828,000
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Villa 9 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 9 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 9
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 1
Green Village – Comfort+ Resort-Komplex im Herzen von Nusa Dua, BaliGreen Village ist ein mo…
$110,000
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Villa
Benoa, Indonesien
Fläche 81 m²
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Du…
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Etagenzahl 1
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzig…
$110,000
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 1
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzig…
$110,000
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Villa 3 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 3 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Komfort+-Klasse Villa für Wohnen, Urlaub oder langfristige Vermietung in der renommierten Nu…
$420,000
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Villa 3 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 3 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Die Villa befindet sich in einem Cluster in der renommierten Gegend von Nusa Dua im Süden vo…
$220,000
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Villa 2 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 2 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua. Elegante Villen mit einem…
$168,000
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Villa 2 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 2 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 178 m²
Etagenzahl 2
Green Village – Comfort+ Resort-Komplex im Herzen von Nusa Dua, BaliGreen Village ist ein mo…
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Villa 1 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 1 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 117 m²
Moderne Villa mit 1 Schlafzimmer in Bukit, Bali, nur 80 Meter vom Meer entfernt. Teil des Oc…
$525,000
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$214,900
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzig…
$178,000
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzig…
$180,000
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