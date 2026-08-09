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Villen in Ubud, Indonesien

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65 immobilienobjekte total found
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 278 m²
Eine spannende Gelegenheit, 2 x zweistöckige Villa Schwester Villen inmitten der üppig grüne…
$227,530
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Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Boutique-Villenanlage in Ubud Die Anlage ist vom Dschungel umgeben und bietet Blick auf d…
$146,000
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Villa 5 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 5 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Dreistöckige Villa mit 4 Schlafzimmern im Herzen von Ubud (Bali)Bambus Villa Ubud ist eine m…
$590,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$159,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
Etagenzahl 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
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Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/1
$255,000
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Villa 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/1
$255,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Inmitten der üppigen Dschungellandschaften von Penestanan, ist Re Villas Ubud 2 eine Boutiqu…
$249,000
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Villa 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/1
$255,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 520 m²
EIN ARCHITÄTLICHER GEMEINSCHAFT IN BALI LUSH JUNGLEErleben Sie Twin House, ein einzigartiges…
$1,43M
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Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Neues Investitionsprojekt in Bali mit einem garantierten Einkommen von 8% für 3 Jahre.Finanz…
$140,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Eine außergewöhnliche Villa mit 1 Schlafzimmer in Lodtunduh, Ubud, bietet einen erhöhten Dsc…
$198,000
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Villa 4 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 4 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 287 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit 3 Schlafzimmern im Zentrum von Ubud, Bali!Diese stilvolle zweistöckige Vil…
$530,000
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Villa 5 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 5 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Villa im Herzen der malerischen Natur.Einzigartige 4-stöckige Designer-Villa mit schlüsselfe…
$545,000
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Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/1
$215,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkeit und Preise müssen am Anmeldeta…
$127,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 136 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$225,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Inmitten der üppigen Dschungellandschaften von Penestanan, ist Re Villas Ubud 2 eine Boutiqu…
$249,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 930 m²
Private Jungle-View Villa in der Nähe von Ubud mit Infinity Pool, Sauna & Geräumiges DesignI…
$1,35M
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Inmitten der üppigen Dschungellandschaften von Penestanan, ist Re Villas Ubud 2 eine Boutiqu…
$255,000
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Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 430 m²
Etagenzahl 2
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$357,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Villen zum Verkauf in LOYO Villas Ubud, BaliLuxusvillen zum Verkauf in einem einzigartigen K…
$300,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Villen zum Verkauf in LOYO Villas Ubud, BaliLuxusvillen zum Verkauf in einem einzigartigen K…
$240,000
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Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 194 m²
Etagenzahl 1
Dies ist eine moderne 3-Zimmer-Villa mit einem großen Grundstück und Land für die Aussicht, …
$349,200
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Villa 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Etagenzahl 2
Villa Cube ist eine Designer-Villa im Hauptbereich von Ubud mit einer nutzbaren Dachterrasse…
$400,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Jungle Flower Villas KomplexEin Komplex von 10 Villen mit einzigartigem Design und eigenem R…
$280,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Inmitten der üppigen Dschungellandschaften von Penestanan, ist Re Villas Ubud 2 eine Boutiqu…
$249,000
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Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Exklusive Vibe Villa für Lease in Gianyar – Sunrise, Beachfront & Rice Field ViewsIn der Näh…
$194,700
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Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
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