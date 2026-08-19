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Villen in Kuta, Indonesien

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13 immobilienobjekte total found
Villa in Seminyak, Indonesien
Villa
Seminyak, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Ab 550.000 US-Dollar bietet diese Investition in die Seminyak-Villa bis zu 18% projizierten …
$550,000
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Villa in Seminyak, Indonesien
Villa
Seminyak, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Diese Off-Plan-Villen im Stadtrand von Seminyak stellen eine außergewöhnliche Gelegenheit zu…
$198,250
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Villa in Kuta, Indonesien
Villa
Kuta, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
Prices in the project start from $245,000 The project consists of 18 two and three bedroo…
$245,000
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DD CO DEDD CO DE
Villa 5 zimmer in Legian, Indonesien
Villa 5 zimmer
Legian, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 231 m²
Etagenzahl 2
Premium Villen zum Wohnen und Mieten!MINORI Boutique Complex ist ein exklusives Projekt in S…
$515,000
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Villa 3 zimmer in Kuta, Indonesien
Villa 3 zimmer
Kuta, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Unique opportunity to purchase the most advantageous two bedroom villa FREEHOLD on the islan…
$197,000
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Villa in Seminyak, Indonesien
Villa
Seminyak, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 937 m²
Kürzlich renoviert im Jahr 2023, diese einstöckige Villa mit seinem Pondok Wisata (rentale L…
$152,500
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Villa 3 zimmer in Seminyak, Indonesien
Villa 3 zimmer
Seminyak, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Fertige 3-Zimmer-Villa im Bereich Seminyak!Casa Amadeo von Kaluna Development ist eine moder…
$290,400
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Villa in Kuta, Indonesien
Villa
Kuta, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Schneller Verkauf! Exklusive Semi-Villa in South Kuta (Freiburg)Tamblingan Lake, Strategisch…
$147,500
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Villa in Seminyak, Indonesien
Villa
Seminyak, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Merkmale :4 geräumige Schlafzimmer mit eigenem Bad (mit Badewannen)Master Schlafzimmer im 2.…
$700,000
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Villa in Kuta, Indonesien
Villa
Kuta, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Die Preise im Projekt reichen von 230.000 € bis 350.000 €.Ein Luxus-Resort-Komplex für anspr…
$379,000
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Villa 4 zimmer in Kedonganan, Indonesien
Villa 4 zimmer
Kedonganan, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Etagenzahl 2
A special villa for connoisseurs The living room has a stunning view of the ocean. The villa…
$574,015
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Villa in Seminyak, Indonesien
Villa
Seminyak, Indonesien
Diese 4 Villen verkörpern die Eleganz des tropischen mediterranen Designs und bieten eine ha…
$249,000
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Villa 3 zimmer in Kuta, Indonesien
Villa 3 zimmer
Kuta, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Pachtvertrag für 25 Jahre. Moderne Villen mit 2 Schlafzimmern als Teil von ARY…
$189,000
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