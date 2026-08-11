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Villen in Sanur, Indonesien

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Diese moderne tropische Villa in Sanur liegt auf 200m2 Land mit einem 185m2 zweistöckigen Ge…
$235,600
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Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 312 m²
Diese 2-Zimmer-Villa-Entwicklung in Sanur kombiniert die warmen, erdigen Töne des mediterran…
$115,900
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Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Von allen Einrichtungen, die Sanur zu bieten hat, und nur 1 Kilometer zum Strand Mertasari S…
$222,677
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