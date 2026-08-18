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Villen in Jimbaran, Indonesien

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11 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Jimbaran, Indonesien
Villa 3 zimmer
Jimbaran, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 1
TAVA Villas & Suites ist ein Luxus-Komplex in Jimbaran, Bali!Moderne Villen mit privaten Poo…
$210,586
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Villa in Balangan, Indonesien
Villa
Balangan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Etagenzahl 2
Wir helfen Ihnen, eine Immobilie kostenlos zu wählen, wir organisieren einen sicheren Deal m…
$209,177
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Villa in Jimbaran, Indonesien
Villa
Jimbaran, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Modernes Design, sehr komfortabel und gepflegt.Das Hotel liegt in einem Premium-Wohnungs-Clu…
$165,200
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Villa in Jimbaran, Indonesien
Villa
Jimbaran, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Exklusive 3-stöckige Villa mit spektakulärem Blick auf die Stadt, Meer, Flughafen und Mautst…
$200,600
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Villa in Jimbaran, Indonesien
Villa
Jimbaran, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
In der ruhigen Wohnanlage Puri Gading in Jimbaran, bietet diese moderne minimalistische Vill…
$140,300
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Villa 2 zimmer in Jimbaran, Indonesien
Villa 2 zimmer
Jimbaran, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
TAVA Villas & Suites ist ein Luxus-Komplex in Jimbaran, Bali!Moderne Villen mit privaten Poo…
$119,026
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Villa 4 zimmer in Jimbaran, Indonesien
Villa 4 zimmer
Jimbaran, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Etagenzahl 2
Neue moderne Villa in Uluwatu - prestigeträchtiges Anwesen Freehold in Bali!Diese neue Villa…
$215,000
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Villa in Balangan, Indonesien
Villa
Balangan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Villa mit privatem Pool.Moderne Villa in der beliebten Gegend von Bingin. Die Villa kann mit…
$373,299
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Villa in Jimbaran, Indonesien
Villa
Jimbaran, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 284 m²
Private Luxusvilla in Jimbaran mit Wellness-Eigenschaften – Ideal für Familien oder Investor…
$711,200
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Villa in Jimbaran, Indonesien
Villa
Jimbaran, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Erleben Sie die perfekte Mischung aus ruhigen Sonnenuntergängen und entspannter Insel in Jim…
$159,300
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Villa 4 zimmer in Jimbaran, Indonesien
Villa 4 zimmer
Jimbaran, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 251 m²
Etagenzahl 1
TAVA Villas & Suites ist ein Luxus-Komplex in Jimbaran, Bali!Moderne Villen mit privaten Poo…
$302,145
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