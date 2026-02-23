Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Terrasse in Ubud District, Indonesien

Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Villa Twins ist eine moderne Villa mit einem Infinity-Pool und Panoramablick auf den Dschung…
$390,000
Villa 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$255,000
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$133,500
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 156 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$362,665
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 227 m²
Etagenzahl 2
Villa Twins ist eine geräumige 3-Zimmer-Villa mit Panoramablick auf den Dschungel in einer g…
$450,000
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
Etagenzahl 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Etagenzahl 1
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$399,000
Villa 2 zimmer in Ubud District, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud District, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$215,000
Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Etagenzahl 1
This is a modern villa with a large plot and land for the view, so that the magical view fro…
$268,200
Villa 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Wohnsiedlung – Ubud, Gianyar, Bali, Indonesien
$268,897
