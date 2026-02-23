Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Ubud District
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Ubud District, Indonesien

Ubud
95
151 immobilienobjekt total found
Villa 2 zimmer in Peliatan, Indonesien
TOP TOP
Villa 2 zimmer
Peliatan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/1
1-Schlafzimmer Villa — Jungle Temple VillaGeräumige 1-Schlafzimmer Villa mit privatem Pool |…
$145,900
MwSt.
Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Harmonie von Architektur, Natur und absolute Einsamkeit in Ubud. Der Boutique-Komplex Sereni…
$285,000
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Haus 1 zimmer in Peliatan, Indonesien
Haus 1 zimmer
Peliatan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1/1
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Ubud, Bali, Indonesien. Dieses atemberaubende Doppe…
$122,221
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Harmonie der unberührten Natur im Herzen von Ubud. Forma von DOMA sind zweistöckige Ferienvi…
$120,000
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 331 m²
Diese 2-Zimmer-Villa in Ubud, dem kulturellen Herzen von Bali, vereint modernen Komfort mit …
$265,000
Villa in Singakerta, Indonesien
Villa
Singakerta, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
In der üppigen und ruhigen Landschaft von Ubud bietet die Villa Savera eine raffinierte Misc…
$295,477
Villa in Singakerta, Indonesien
Villa
Singakerta, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
In der üppigen und ruhigen Landschaft von Ubud bietet die Villa Savera eine raffinierte Misc…
$405,723
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Bali. REALESTATE.HAPPY🌏 🇮🇩ELITE VILLA Komplex von Kaskadentyp in Ubuda vom Entwickler unter …
$350,000
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkeit und Preise müssen am Anmeldeta…
$127,000
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 303 m²
Exklusiver Vorschlag🚨Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkeit und Preis…
$603,879
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Villa Twins ist eine moderne Villa mit einem Infinity-Pool und Panoramablick auf den Dschung…
$390,000
Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 194 m²
Etagenzahl 1
Dies ist eine moderne 3-Zimmer-Villa mit einem großen Grundstück und Land für die Aussicht, …
$349,200
Villa in Singakerta, Indonesien
Villa
Singakerta, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
In der üppigen und ruhigen Landschaft von Ubud bietet die Villa Savera eine raffinierte Misc…
$295,477
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
Exklusiver Vorschlag🚨Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkeit und Preis…
$763,394
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Bali. REALESTATE.HAPPY🌏 🇮🇩ELITE VILLA Komplex von Kaskadentyp in Ubuda vom Entwickler unter …
$390,001
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Villa Forestia in Ubud bietet einen modernen tropischen Rückzug umgeben von üppigem Grün, en…
$280,000
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Die elegante 2-Schlafzimmer Tembaga Luxe Villa in Ubud bietet eine attraktive, schlüsselfert…
$280,000
Villa 3 zimmer in Peliatan, Indonesien
Villa 3 zimmer
Peliatan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Etagenzahl 2
✨ Schlüsselfertige VILLA MIRA – Ihr Zuhause im Herzen von Ubud ✨ Eine einzigartige 2-Schl…
$580,000
Immobilienagentur
RESIDE BALI GROUP
Sprachen
English, Русский, Українська
Villa in Penestanan, Indonesien
Villa
Penestanan, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Immobilien in Bali zu kaufen bedeutet, eine Balance zwischen Lebensstil und Investition zu f…
$450,000
Villa in Singakerta, Indonesien
Villa
Singakerta, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
In der üppigen und ruhigen Landschaft von Ubud bietet die Villa Savera eine raffinierte Misc…
$405,723
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Die elegante 2-Schlafzimmer Tembaga Luxe Villa in Ubud bietet eine attraktive, schlüsselfert…
$280,000
Villa in Penestanan, Indonesien
Villa
Penestanan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Moonlight Villa – Modernes tropisches Leben in der Nähe von UbudDie Moonlight Villa liegt nu…
$275,000
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Auf Verkauf 2bd Villa auf einem ausgestatteten Gebiet von 20 Hektar im Norden von UbudDie Vi…
$160,000
Villa in Singakerta, Indonesien
Villa
Singakerta, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
In der üppigen und ruhigen Landschaft von Ubud bietet die Villa Savera eine raffinierte Misc…
$405,723
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Located in the heart of Ubud’s iconic Penestanan district, this exclusive villa complex comb…
$284,774
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Etagenzahl 1
Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkeit und Preise müssen am Anmeldeta…
$390,000
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Die Villa Silvessa, eingebettet in die ruhigen Landschaften von Ubud, bietet eine durchdacht…
$405,723
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 430 m²
Etagenzahl 2
Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkeit und Preise müssen am Anmeldeta…
$357,000
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Villa in Singakerta, Indonesien
Villa
Singakerta, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
In der üppigen und ruhigen Landschaft von Ubud bietet die Villa Savera eine raffinierte Misc…
$405,723
Reihenhaus 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Apartments und Stadthäuser mit intelligenter Ha…
$210,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Eigenschaftstypen in Ubud District

villen
reihenhäuser

Immobilienangaben in Ubud District, Indonesien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
