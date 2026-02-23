Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Ubud District
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Ubud District, Indonesien

Ubud
95
11 immobilienobjekte total found
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Klären Sie die Werbeangebote!
$159,000
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Klären Sie die Werbeangebote!
$133,500
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 156 m²
Klären Sie die Werbeangebote!
$362,665
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
Etagenzahl 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Etagenzahl 1
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$399,000
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 236 m²
ein ultramoderner Komplex in der Mitte eines traditionellen Ubud, der einen Bereich von 3 He…
$478,787
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 117 m²
Der Komplex besteht aus 10 Villen unter malerischen Reisterrassen, die nur 5 Minuten von der…
$276,040
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 85 m²
Tauchen Sie ein in die Welt des Luxus und der Innovation mit einzigartigen Villen auf dem Ge…
$228,447
Reihenhaus in Ubud, Indonesien
Reihenhaus
Ubud, Indonesien
Fläche 53 m²
Einzigartige Stadthäuser mit Blick auf den tropischen Dschungel in der Gegend von Ubud biete…
$158,914
Villa 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Wohnsiedlung – Ubud, Gianyar, Bali, Indonesien
$268,897
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 96 m²
Eine luxuriöse Wille mit Blick auf die Dschungel- und Reisfelder sowie ein Landschaftspool …
$312,174
