Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Ubud District
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Ubud District, Indonesien

Ubud
95
24 immobilienobjekte total found
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Villa Twins ist eine moderne Villa mit einem Infinity-Pool und Panoramablick auf den Dschung…
$390,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$159,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$255,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Otium DevelopmentOtium Development
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$133,500
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 156 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$362,665
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 227 m²
Etagenzahl 2
Villa Twins ist eine geräumige 3-Zimmer-Villa mit Panoramablick auf den Dschungel in einer g…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
Etagenzahl 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 2 zimmer in Peliatan, Indonesien
Villa 2 zimmer
Peliatan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/1
Erleben Sie die Gelassenheit von Ubud, Balis kulturellem Zentrum, in dieser atemberaubenden …
$149,120
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Etagenzahl 1
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$399,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 2 zimmer in Ubud District, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud District, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$215,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 236 m²
ein ultramoderner Komplex in der Mitte eines traditionellen Ubud, der einen Bereich von 3 He…
$478,787
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 56 m²
Der Komplex bietet 29 stilvolle Villen mit 1 und 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 56 bis…
$123,914
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus in Ubud, Indonesien
Reihenhaus
Ubud, Indonesien
Fläche 100 m²
Der Komplex auf Bali ist die Verkörperung einer einzigartigen Vereinigung von Mystik und mod…
$190,373
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Etagenzahl 1
This is a modern villa with a large plot and land for the view, so that the magical view fro…
$268,200
Eine Anfrage stellen
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 117 m²
Der Komplex besteht aus 10 Villen unter malerischen Reisterrassen, die nur 5 Minuten von der…
$276,040
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus in Ubud, Indonesien
Reihenhaus
Ubud, Indonesien
Fläche 100 m²
Willkommen in einem einzigartigen Komplex, der zu einem echten Anziehungspunkt für erfolgrei…
$375,986
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 80 m²
Eine einzigartige Premium-Villenanlage in der atemberaubenden Lage von Ubud mit fünf luxuriö…
$228,447
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 100 m²
Villen in der Gegend von Ubud ansehen.Schaffen Sie ein passives Einkommen von 2.700 bis 5.40…
$201,361
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 150 m²
Der Villenkomplex ist Ihre ideale Wahl für einen komfortablen und romantischen Aufenthalt au…
$333,153
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 40 m²
Das Projekt besteht aus 110 Villen inmitten der tropischen Dschungelnatur. 4,1 Hektar erschl…
$138,021
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 85 m²
Tauchen Sie ein in die Welt des Luxus und der Innovation mit einzigartigen Villen auf dem Ge…
$228,447
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 65 m²
Wir laden Sie ein, in die einzigartige Atmosphäre des exklusiven Komplexes der Villen im Her…
$152,299
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus in Ubud, Indonesien
Reihenhaus
Ubud, Indonesien
Fläche 53 m²
Einzigartige Stadthäuser mit Blick auf den tropischen Dschungel in der Gegend von Ubud biete…
$158,914
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Fläche 96 m²
Eine luxuriöse Wille mit Blick auf die Dschungel- und Reisfelder sowie ein Landschaftspool …
$312,174
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский

Eigenschaftstypen in Ubud District

villen
reihenhäuser

Immobilienangaben in Ubud District, Indonesien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen