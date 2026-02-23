Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Ubud District, Indonesien

Ubud
95
4 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$255,000
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$133,500
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 156 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$362,665
OneOne
Villa 2 zimmer in Ubud District, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud District, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$215,000
