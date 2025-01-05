The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.

Investitionen im Herzen der Nuanu Creative City in Bali.
Das erste Hotel in Nuanu Creative City, offen für private Investitionen.
Das Hotel befindet sich im Zentrum des kreativen Clusters Nuanu Creative City an der Südwestküste von Bali in Nuanu, auf einem Grundstück von 8.400 m2.
Das ist nicht nur ein neues Objekt. Es ist Teil eines integrierten Ökosystems auf Basis von Kultur, Kreativität und nachhaltiger Entwicklung.
Dies ist eine seltene Gelegenheit, in ein Segment mit wachsender Nachfrage, begrenztem Angebot und langfristigem Potenzial für Wertwachstum zu investieren.
Integration in die Infrastruktur von Nuanu Creative City:
ROI: 12,5% - 15% (je nach gewähltem Zimmertyp im Hotel)
Verkauf:
Poolblick - 21 Zimmer
Blick auf den Garten - 13 Zimmer
Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, einschließlich moderner Möbel, Ausstattung und Annehmlichkeiten.
Fertigstellung: 4. Quartal 2026.
Infrastruktur:
Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.