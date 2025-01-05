  1. Realting.com
  3. The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.

The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.

Tabanan, Indonesien
von
$157,800
12
ID: 27563
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 001154
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 05.09.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Tabanan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Investitionen im Herzen der Nuanu Creative City in Bali.
Das erste Hotel in Nuanu Creative City, offen für private Investitionen.

Das Hotel befindet sich im Zentrum des kreativen Clusters Nuanu Creative City an der Südwestküste von Bali in Nuanu, auf einem Grundstück von 8.400 m2.

Das ist nicht nur ein neues Objekt. Es ist Teil eines integrierten Ökosystems auf Basis von Kultur, Kreativität und nachhaltiger Entwicklung.

Dies ist eine seltene Gelegenheit, in ein Segment mit wachsender Nachfrage, begrenztem Angebot und langfristigem Potenzial für Wertwachstum zu investieren.

Integration in die Infrastruktur von Nuanu Creative City:

  • Zugang zu mehr als 30 Arten einzigartiger Freizeit: Kunsträume, Wellnesszentren, Spas, Restaurants;
  • Ein ganzjähriges Programm von Festivals und kulturellen Veranstaltungen;
  • Insgesamt 41 Hoteleinheiten mit voller Verwaltung der Nuanu Hospitality stehen zum Verkauf.

ROI: 12,5% - 15% (je nach gewähltem Zimmertyp im Hotel)

Verkauf:

  • Meerblick - 7 Zimmer
  • Standard Zimmer 37 m2 - 5 Einheiten
  • Eckzimmer mit Meerblick 47 m2 - 2 Einheiten

Poolblick - 21 Zimmer

  • Standard Zimmer 37 m2 - 10 Einheiten
  • Eckzimmer mit Meerblick 47 m2 - 4 Einheiten
  • Zimmer mit Zwischengeschoss 62 m2 - 7 Einheiten

Blick auf den Garten - 13 Zimmer

  • Standard Zimmer 37 m2 - 5 Einheiten
  • Eckzimmer mit Meerblick 47 m2 - 2 Einheiten
  • Zimmer mit Zwischengeschoss 62 m2 - 6 Einheiten

Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, einschließlich moderner Möbel, Ausstattung und Annehmlichkeiten.

  • Anzahlung 30%
  • No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.

Fertigstellung: 4. Quartal 2026.

Infrastruktur:

  • Modernes Design mit Elementen der lokalen Kultur
  • Schwimmbad 420 m2
  • Restaurant und Bar
  • Fitnessraum
  • Tagungsraum
  • Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.

Standort auf der Karte

Tabanan, Indonesien

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
