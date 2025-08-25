SWOI Development Group - ist seit 2017 ein multidisziplinäres Entwicklungs- und Managementunternehmen in Bali. Sie sind spezialisiert auf den Bau von Anlageimmobilien, die auf Touristen, Expats und Investoren ausgerichtet sind, und die Verwaltung von Wohninfrastruktur- und Entwicklungsprojekten.
Verkauf von Anlageimmobilien in Bali – Villen, Stadthäuser und Wohnanlagen für Investoren, Expats und Touristen.
Maßgeschneiderte Immobilienauswahl – Hilfe bei der Auswahl von Immobilien basierend auf Kundenzielen: persönliche Residenz, Miete oder Weiterverkauf.
Investitionsberatung – Rentabilitätsanalyse, Rendite-on-Investment-Prognosen und Transaktionsunterstützung.
Rechtliche Unterstützung – Dokumentenverarbeitung, Transaktionssicherheit und Rechtsberatung über Immobilienbesitz in Bali.
After-Sales-Service – Immobilienmanagement, Mietdienstleistungen und technische Wartung von Immobilien.