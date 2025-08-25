  1. Realting.com
Jakarta Head Office. Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman,, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
2017
Weniger als einen Monat
English, Русский
swoi-development.com
Über den Entwickler

SWOI Development Group - ist seit 2017 ein multidisziplinäres Entwicklungs- und Managementunternehmen in Bali. Sie sind spezialisiert auf den Bau von Anlageimmobilien, die auf Touristen, Expats und Investoren ausgerichtet sind, und die Verwaltung von Wohninfrastruktur- und Entwicklungsprojekten.

Dienstleistungen

  • Verkauf von Anlageimmobilien in Bali – Villen, Stadthäuser und Wohnanlagen für Investoren, Expats und Touristen.

  • Maßgeschneiderte Immobilienauswahl – Hilfe bei der Auswahl von Immobilien basierend auf Kundenzielen: persönliche Residenz, Miete oder Weiterverkauf.

  • Investitionsberatung – Rentabilitätsanalyse, Rendite-on-Investment-Prognosen und Transaktionsunterstützung.

  • Rechtliche Unterstützung – Dokumentenverarbeitung, Transaktionssicherheit und Rechtsberatung über Immobilienbesitz in Bali.

  • After-Sales-Service – Immobilienmanagement, Mietdienstleistungen und technische Wartung von Immobilien.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 21:53
(UTC+8:00, Asia/Makassar)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
