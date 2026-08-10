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Häuser in Kuta Selatan, Indonesien

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Nusa Dua
49
Jimbaran
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Villa 5 zimmer in Ungasan, Indonesien
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Villa 5 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Geräumige Villa mit 5 Schlafzimmern im Bezirk Balangan, Jimbaran!Vorgefertigte Villa mit 5 S…
$292,000
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Villa 2 zimmer in Kuta Selatan, Indonesien
UP UP
Villa 2 zimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 1
Fertige Villen im Bereich Pandawa!Oasis Villas Pandawa von PRO BALI REAL ESTATE ist ein funk…
$265,000
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Villa 2 zimmer in Ungasan, Indonesien
UP UP
Villa 2 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 151 m²
Villa mit Smart-Home-System auf Bukita - eine vorgefertigte Anlage in der Nähe des Strandes …
$330,000
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LDV InvestLDV Invest
Villa 3 zimmer in Ungasan, Indonesien
UP UP
Villa 3 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Premium Villen 2 Minuten von Melasti Beach!Melasti Dream Residence ist ein geschlossener Kom…
$200,000
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Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ab 119.990 US-Dollar bietet diese Uluwatu-Villa-Investition einen prognostizierten jährliche…
$119,990
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Villa in Kuta Selatan, Indonesien
Villa
Kuta Selatan, Indonesien
$932,000
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International real estate agency Habita
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Villa 2 zimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Villa 2 zimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 2
Neue Villa in der Nähe des Sundays Beach Club und Savaya!Eine moderne, zweistöckige Villa im…
$160,600
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Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Nyala Villas ist eine exklusive Boutique-Entwicklung von nur 9 Luxusvillen über dem unberühr…
$209,000
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Villa 1 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 1 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick…
$90,000
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Villa 4 zimmer in Jimbaran, Indonesien
Villa 4 zimmer
Jimbaran, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 251 m²
Etagenzahl 1
TAVA Villas & Suites ist ein Luxus-Komplex in Jimbaran, Bali!Moderne Villen mit privaten Poo…
$302,145
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Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
LUXEVISTA VILLAS – Moderne Villa mit 1 Schlafzimmer mit Wasserrutsche, Pandawa / Nusa Dua, B…
$150,000
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Villa 4 zimmer in Ungasan, Indonesien
Villa 4 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxus 3-Zimmer-Villa mit privatem Pool im Herzen von Uluwatu!Möbliert!Modernes Design, Panor…
$349,999
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Haus 2 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Haus 2 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Standort / Entfernung:10 Minuten zu ITDC Nusa Dua10 Minuten nach Bali Mandara Toll Road8 Min…
$112,100
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Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 257 m²
Etagenzahl 2
Eine Luxusvilla von einem zuverlässigen Entwickler.Die Villa liegt 600 Meter vom Meer entfer…
$326,244
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzig…
$168,000
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Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
InPecatu, Uluwatu gelegen, bietet diesesschöne 2-Zimmer, 2,5-Badezimmer Villa eine perfekte …
$240,312
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Villa 3 zimmer in Ungasan, Indonesien
Villa 3 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Neue stilvolle Villa in Bukit - eine profitable Investition!Hauptmerkmale:Typ: 2-stöckige mo…
$195,000
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 75 m²
🔥 Villa 1BR+ROOFTOP (75 m2) – $178.000 kaufen! 🔥Exklusives Angebot - Format mit Dachterrasse…
$178,000
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Villa in Ungasan, Indonesien
Villa
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Villa in einer gemütlichen und ruhigen Gegend.Profitabilität bis 15,8 %.Villa mit herrlichem…
$410,000
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Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Das Hotel liegt im Herzen vonBingin, Uluwatu, einer der begehrtesten Reiseziele Balis, diese…
$222,456
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Villa 5 zimmer in Pecatu, Indonesien
Villa 5 zimmer
Pecatu, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Premium Villa für langfristige Residenz und Investition.Mietertrag - bis zu 15% pro Jahr.Vil…
$1,05M
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
🌴 Ramada Nusa Dua - Investment Art Hotel in BaliEntdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit,…
$169,900
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Villa 2 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 2 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Du…
$169,000
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Villa 3 zimmer in Ungasan, Indonesien
Villa 3 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Mediterrane Villa 3 Minuten vom Meer, fertige Mietanlage!Neue Designervilla in einem der vie…
$199,000
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Villa 3 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 3 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Die Villa befindet sich in einem Cluster in der renommierten Gegend von Nusa Dua im Süden vo…
$220,000
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Villa 4 zimmer in Pecatu, Indonesien
Villa 4 zimmer
Pecatu, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 312 m²
Claro De Luno Villa ist eine 4-Zimmer-Eigenschaft im Bukit Padang Bereich von Bali. Die Vill…
$874,000
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Villa in Kutuh, Indonesien
Villa
Kutuh, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
Ab Rp3,700,000,000 | 98 qm VillenEine außergewöhnliche Gelegenheit: die einzigen 3-Zimmer-Vi…
$225,700
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Villa 3 zimmer in Jimbaran, Indonesien
Villa 3 zimmer
Jimbaran, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 1
TAVA Villas & Suites ist ein Luxus-Komplex in Jimbaran, Bali!Moderne Villen mit privaten Poo…
$210,586
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Villa in Kutuh, Indonesien
Villa
Kutuh, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Etagenzahl 3
Villen und Apartments mit einer einzigartigen Naturlandschaft am MeerWas in Wert gehtVollstä…
$290,000
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Villa 4 zimmer in Pecatu, Indonesien
Villa 4 zimmer
Pecatu, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen in Bali (Uluvatu) - eine Investition in einen Paradies-Urlaub und ein stabiles E…
$346,000
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