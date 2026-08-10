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Stadthäuser in Kuta Selatan, Indonesien

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Reihenhaus 2 zimmer in Kutuh, Indonesien
Reihenhaus 2 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Exklusiver Komplex ANTA OASIS drei Minuten vom Meer entfernt.Förderertrag bis zu 15%Form des…
$230,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Kutuh, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Etagenzahl 2
Exklusiver Komplex ANTA OASIS drei Minuten vom Meer entfernt.Förderertrag bis zu 15%Form des…
$295,000
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Reihenhaus in Benoa, Indonesien
Reihenhaus
Benoa, Indonesien
Auf Verkauf Komplex von 6 Villen, befindet sich in der renommiertesten Gegend von Nusa Dua. …
$92,000
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TekceTekce
Reihenhaus 2 zimmer in Ungasan, Indonesien
Reihenhaus 2 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Etagenzahl 2
Bereit, Stadthäuser mit Pools in Bali zu begleichen 📍Bukit BezirkReihenhäuser im November 20…
$170,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Pecatu, Indonesien
Reihenhaus 4 zimmer
Pecatu, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
premium Townhaus near the ocean with a beautiful view of the sunset. The increase in renta…
$350,000
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Immobilienangaben in Kuta Selatan, Indonesien

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