Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kuta Selatan
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Kuta Selatan, Indonesien

;
Nusa Dua
132
Jimbaran
22
961 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Ungasan, Indonesien
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Geräumige Villa mit 5 Schlafzimmern im Bezirk Balangan, Jimbaran!Vorgefertigte Villa mit 5 S…
$292,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 2 zimmer in Kuta Selatan, Indonesien
UP UP
Villa 2 zimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 1
Fertige Villen im Bereich Pandawa!Oasis Villas Pandawa von PRO BALI REAL ESTATE ist ein funk…
$265,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 2 zimmer in Ungasan, Indonesien
UP UP
Villa 2 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 151 m²
Villa mit Smart-Home-System auf Bukita - eine vorgefertigte Anlage in der Nähe des Strandes …
$330,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
LDV InvestLDV Invest
Villa 3 zimmer in Ungasan, Indonesien
UP UP
Villa 3 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Premium Villen 2 Minuten von Melasti Beach!Melasti Dream Residence ist ein geschlossener Kom…
$200,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ab 119.990 US-Dollar bietet diese Uluwatu-Villa-Investition einen prognostizierten jährliche…
$119,990
Eine Anfrage stellen
Villa in Kuta Selatan, Indonesien
Villa
Kuta Selatan, Indonesien
$932,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Kutuh, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
RAHYA VILLAS COMPLEX - fertige Wohnung in Pandawa Beach, BukitRahya Villas Komplex von Entwi…
$144,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnung in Ungasan, Indonesien
Wohnung
Ungasan, Indonesien
Zwei Dreibettzimmer zeitgenössische Balinesische Villen in Ungasan, eine kurze Fahrt von den…
$230,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung
Kuta Selatan, Indonesien
Eine Sammlung von minimalistischen Villen mit zwei Schlafzimmern auf dem Hügel Balangan, ein…
$186,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung in Ungasan, Indonesien
Wohnung
Ungasan, Indonesien
Zwei Schlafzimmer mediterrane Villen in ruhiger Ungasan, eine kurze Fahrt zu den südlichen S…
$197,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pecatu, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Diese 2025 gebaute Luxusvilla befindet sich auf 178 m2 in Bingin mit unverbautem Meerblick v…
$496,100
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Eine Ein-Zimmer-Wohnung in einer verwalteten Resort-Community in Nusa Dua, die Anfang 2028 ü…
$105,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Eine kompakte Ein-Zimmer-Villa über einem einzigen Stock, um einen 2 x 5 Meter privaten Pool…
$180,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 2 zimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Villa 2 zimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 2
Neue Villa in der Nähe des Sundays Beach Club und Savaya!Eine moderne, zweistöckige Villa im…
$160,600
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Nyala Villas ist eine exklusive Boutique-Entwicklung von nur 9 Luxusvillen über dem unberühr…
$209,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ungasan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Diese 1BR tropische-moderne Villa in Pecatu sitzt auf rosa-Zone-Tourismus-Land; dass Zeoning…
$169,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung in Ungasan, Indonesien
Wohnung
Ungasan, Indonesien
Zwei Schlafzimmer mediterrane Villen in ruhiger Ungasan, eine kurze Fahrt zu den südlichen S…
$197,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 1 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 1 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick…
$90,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Pecatu, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Diese Villa in der Ecke gibt Ihnen etwas Seltenes in der dichten Entwicklung von Uluwatu: ec…
$269,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 4 zimmer in Jimbaran, Indonesien
Villa 4 zimmer
Jimbaran, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 251 m²
Etagenzahl 1
TAVA Villas & Suites ist ein Luxus-Komplex in Jimbaran, Bali!Moderne Villen mit privaten Poo…
$302,145
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
LUXEVISTA VILLAS – Moderne Villa mit 1 Schlafzimmer mit Wasserrutsche, Pandawa / Nusa Dua, B…
$150,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ungasan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Diese 1BR tropische-moderne Villa in Pecatu sitzt auf rosa-Zone-Tourismus-Land; dass Zeoning…
$169,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kutuh, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kutuh, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 83 m²
Wir füllen Informationen für 1BR Villa, die tatsächlich hat auch 3BR Villa Option. Unsere Vi…
$163,900
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Perched auf Bingin Hills Klippen, diese 1-Zimmer-Tropisch-moderne Villa erfasst Ozean, Dschu…
$199,500
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 4 zimmer in Ungasan, Indonesien
Villa 4 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxus 3-Zimmer-Villa mit privatem Pool im Herzen von Uluwatu!Möbliert!Modernes Design, Panor…
$349,999
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Haus 2 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Haus 2 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Standort / Entfernung:10 Minuten zu ITDC Nusa Dua10 Minuten nach Bali Mandara Toll Road8 Min…
$112,100
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 3 Schlafzimmer in Balangan, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Balangan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Das ist ein solides Off-Plan-Spiel auf der Bukit Peninsula. Sie verriegeln in $250,200 für e…
$472,500
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pecatu, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Diese 2024 gebaute mediterrane Villa befindet sich auf 200 qm in Nyang Nyang, fünf Minuten v…
$175,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung in Pecatu, Indonesien
Wohnung
Pecatu, Indonesien
Luxuriöse Apartments mit einem Schlafzimmer auf den Klippen Pecatu mit offenem Meerblick und…
$495,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Ein-Zimmer-Stadthaus über zwei Etagen, mit einer privaten Terrasse und Pool Zugang, in einer…
$281,750
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English

Eigenschaftstypen in Kuta Selatan

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Kuta Selatan, Indonesien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen