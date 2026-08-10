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Studio-Wohnungen in Kuta Selatan, Indonesien

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Nusa Dua
4
15 immobilienobjekte total found
Studio in Benoa, Indonesien
Studio
Benoa, Indonesien
Fläche 20 m²
Stockwerk 2/3
The One Bali — Affordable Hotel Investment Under Wyndham ManagementThe One ist eine Resort-S…
$24,500
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Studio in Kutuh, Indonesien
Studio
Kutuh, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Etagenzahl 4
Stylisches Projekt LOYO Die Entwicklung erobert jetzt Bukit.XO Pandawa ist ein freier Komple…
$120,000
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Studio 1 zimmer in Ungasan, Indonesien
Studio 1 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/3
Das Projekt befindet sich an der “Instagramable” Küste auf 27 Hektar und besteht aus Villen,…
$132,000
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LDV InvestLDV Invest
Studio 1 Schlafzimmer in Ungasan, Indonesien
Studio 1 Schlafzimmer
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Zum Verkauf eine 35 m2 Designer-Wohnung in einem gated-Komplex auf der Insel Bali im Melasti…
$81,500
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Studio in Kutuh, Indonesien
Studio
Kutuh, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Etagenzahl 4
Pandawa HillsVillen und Apartments mit einzigartiger Naturlandschaft am MeerIN DER PREISEVol…
$125,000
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Studio in Benoa, Indonesien
Studio
Benoa, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/5
Green Village – Comfort+ Resort-Komplex im Herzen von Nusa Dua, BaliGreen Village ist ein mo…
$110,000
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Studio in Benoa, Indonesien
Studio
Benoa, Indonesien
Fläche 32 m²
Etagenzahl 5
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzig…
$110,000
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Studio 1 zimmer in Kutuh, Indonesien
Studio 1 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/2
39 m2 Ocean-View Apartment — Eine Premium-Investition auf der Halbinsel BukitEine stilvolle …
$130,000
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Kutuh, Indonesien
Studio 1 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/4
Apartments in Bali 32 m2 • ab $110.000 • Ertrag von 16% • 2 Minuten zum Meer • Pandawa Dream…
$110,000
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Studio in Kutuh, Indonesien
Studio
Kutuh, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Etagenzahl 4
Pandawa HillsVillen und Apartments mit einzigartiger Naturlandschaft am MeerIN DER PREISEVol…
$140,000
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Studio in Benoa, Indonesien
Studio
Benoa, Indonesien
Fläche 32 m²
Etagenzahl 5
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzig…
$90,000
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Studio in Kutuh, Indonesien
Studio
Kutuh, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/4
Stylisches Projekt LOYO Die Entwicklung erobert jetzt Bukit.XO Pandawa ist ein freier Komple…
$110,000
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Studio 1 zimmer in Ungasan, Indonesien
Studio 1 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/3
The complex consists of villas, townhouses, and apartments, and is located on the coast of M…
$148,000
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Studio 1 zimmer in Ungasan, Indonesien
Studio 1 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/3
The complex consists of villas, townhouses, and apartments, and is located on the coast of M…
$120,000
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Studio 1 zimmer in Kutuh, Indonesien
Studio 1 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/4
Complex with apartments near the Pandava Beach   🔴 What is interesting to the sentenc…
$99,000
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Immobilienangaben in Kuta Selatan, Indonesien

mit Garten
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mit Schwimmbad
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