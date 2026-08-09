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Wohnimmobilien in Denpasar, Indonesien

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Sanur
10
134 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Eine fertiggestellte 3-Zimmer-Pool-Villa in einer verwalteten Villa-Community in Sanur, die …
$450,000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Eine fertiggestellte 3-Zimmer-Pool-Villa in einer verwalteten Villa in Sanur, die Ende 2025 …
$562,500
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sanur Kaja, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sanur Kaja, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Diese 2026 gebaute mediterrane Villa befindet sich in der Küstenzone Sanurs mit allen Genehm…
$200,000
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Eine 2-Zimmer-Privatpool-Villa in einer Boutique verwalteten Gemeinschaft in Sanur, die Mitt…
$185,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Eine Ein-Zimmer-Residenz in einem Boutique-Gebäudehaus in Sanur, übergeben Mitte-2027, ein e…
$119,000
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Studio 1 zimmer in Sanur Kaja, Indonesien
Studio 1 zimmer
Sanur Kaja, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/4
New project in Sanur - the most prestigious and convenient area for living in Bali. Pre-sal…
$94,500
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ESTABRO
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Eine abgeschlossene Zwei-Zimmer-Hof-Pool-Villa in einer verwalteten Gemeinschaft in Sanur, ü…
$294,000
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Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Wachen Sie auf, um die Aussicht auf das Meer zu genießen und beenden Sie Ihre Tage mit Balis…
$154,350
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 148 m²
Eine fertiggestellte 5-Zimmer-Pool-Villa in einer verwalteten Villa in Sanur, die Ende 2025 …
$555,000
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Wohnung 8 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 8 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 400 m²
Dieses acht-Zimmer-Mehrfamilienhaus befindet sich auf 400 qm betitelten Grundstück in Sanur,…
$210,000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Eine fertiggestellte 3-Zimmer-Pool-Villa in einer verwalteten Villa-Community in Sanur, die …
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Villa 5 zimmer in Denpasar, Indonesien
Villa 5 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 148 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS ist ein Premium-Villa-Komplex im Zentrum von Sanur, Bali. Diese 5-Zim…
$555,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Munggu, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Munggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Ein einkommensproduzierendes Boutique-Stadthaus auf zwei Ebenen angeordnet, verkauft vollstä…
$95,377
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Wohnung in Denpasar, Indonesien
Wohnung
Denpasar, Indonesien
Ein Boutique-Gebäude in Sanur, an der Südostküste Balis, von effizienten Ein-Zimmer-Residenz…
$109,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
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Denpasar, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Eine 2-Zimmer-Privatpool-Villa in einer Boutique verwalteten Gemeinschaft in Sanur, die Mitt…
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Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Diese moderne tropische Villa in Sanur liegt auf 200m2 Land mit einem 185m2 zweistöckigen Ge…
$235,600
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 153 m²
Eine fertiggestellte 5-Zimmer-Pool-Villa in einer verwalteten Villa in Sanur, die Ende 2025 …
$573,750
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
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Denpasar, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 153 m²
Eine fertiggestellte 5-Zimmer-Pool-Villa in einer verwalteten Villa in Sanur, die Ende 2025 …
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Wohnung in Denpasar, Indonesien
Wohnung
Denpasar, Indonesien
Ein Boutique-Gebäude in Sanur, an der Südostküste Balis, von effizienten Ein-Zimmer-Residenz…
$109,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Eine Ein-Zimmer-Residenz in einem Boutique-Gebäudehaus in Sanur, übergeben Mitte-2027, die o…
$165,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Diese moderne moderne moderne Villa sperrt in ernsthaften Nachteil für Käufer schnell bewege…
$185,000
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Villa in Denpasar, Indonesien
Villa
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Mit 5.000 qm in einem der am besten zugänglichen Wohngebiete von Kerobokan erreicht dieser g…
$236,680
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Eine Ein-Zimmer-Residenz in einem Boutique-Gebäudehaus in Sanur, übergeben Mitte-2027, ein e…
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Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Diese mediterrane inspirierte Villa in Balangan verbindet Raffinesse mit Alltagskomfort. Mit…
$194,250
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Munggu, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Munggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Ein einkommensproduzierendes Boutique-Stadthaus auf zwei Ebenen angeordnet, verkauft vollstä…
$95,377
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kuta Selatan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kuta Selatan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Diese moderne moderne moderne Villa sperrt in ernsthaften Nachteil für Käufer schnell bewege…
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Reihenhaus 2 zimmer in Denpasar, Indonesien
Reihenhaus 2 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Fertige Stadthäuser in einem Boutique-Projekt in Sanur!PUNGUTAN Townhouse ist ein vorgeferti…
$265,000
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DDA Real Estate
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Wohnung 8 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 8 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 400 m²
Dieses acht-Zimmer-Mehrfamilienhaus befindet sich auf 400 qm betitelten Grundstück in Sanur,…
$210,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Munggu, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Munggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
In einem kleinen Komplex von nur drei Stadthäusern bietet dieses zweistöckige Haus voll möbl…
$84,156
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Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Von allen Einrichtungen, die Sanur zu bieten hat, und nur 1 Kilometer zum Strand Mertasari S…
$222,677
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