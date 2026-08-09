Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Denpasar
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Denpasar, Indonesien

;
Sanur
3
40 immobilienobjekte total found
Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Wachen Sie auf, um die Aussicht auf das Meer zu genießen und beenden Sie Ihre Tage mit Balis…
$154,350
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 5 zimmer in Denpasar, Indonesien
Villa 5 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 148 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS ist ein Premium-Villa-Komplex im Zentrum von Sanur, Bali. Diese 5-Zim…
$555,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Diese moderne tropische Villa in Sanur liegt auf 200m2 Land mit einem 185m2 zweistöckigen Ge…
$235,600
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
LDV InvestLDV Invest
Villa in Denpasar, Indonesien
Villa
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Mit 5.000 qm in einem der am besten zugänglichen Wohngebiete von Kerobokan erreicht dieser g…
$236,680
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Diese mediterrane inspirierte Villa in Balangan verbindet Raffinesse mit Alltagskomfort. Mit…
$194,250
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Reihenhaus 2 zimmer in Denpasar, Indonesien
Reihenhaus 2 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Fertige Stadthäuser in einem Boutique-Projekt in Sanur!PUNGUTAN Townhouse ist ein vorgeferti…
$265,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Von allen Einrichtungen, die Sanur zu bieten hat, und nur 1 Kilometer zum Strand Mertasari S…
$222,677
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 3 zimmer in Denpasar, Indonesien
Villa 3 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 133 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS ist ein Premium-Villa-Komplex im Zentrum von Sanur, Bali. Diese moder…
$498,750
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Denpasar, Indonesien
Villa 2 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Fertighaus mit 2 Schlafzimmern im Kerobokan Bereich!Spring Villa ist eine moderne zweistöcki…
$104,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Diese charmante 2-Zimmer-Villa in Nyang Nyang verbindet modernen Komfort mit einem üppigen t…
$204,750
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Munggu, Indonesien
Villa
Munggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Eingebettet im ruhigen Dorf Cemagi bietet dieses brandneue Projekt eine einzigartige Gelegen…
$210,450
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 3 zimmer in Denpasar, Indonesien
Villa 3 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS ist ein Premium-Villa-Komplex im Zentrum von Sanur, Bali. Diese 3-Zim…
$562,500
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Denpasar, Indonesien
Villa 3 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS – moderner Villakomplex im Zentrum von Sanur, Bali. Diese 3-Zimmer-Vi…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Sanur Kauh, Indonesien
Villa
Sanur Kauh, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Nur zwei Gehminuten vom Padang Galak Beach im Zentrum von Sanur entfernt bietet dieses Off-P…
$229,400
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 4 zimmer in Munggu, Indonesien
Villa 4 zimmer
Munggu, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Brandneue Villa mit 3 Schlafzimmern in Munggu (Bali)!Diese moderne Villa befindet sich im St…
$360,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Eine moderne 3-Zimmer-Villa in Uluwatu für tropisches Wohnen und Remote-Arbeit. Dieses schön…
$252,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Eine moderne 2-Zimmer-Villa befindet sich nur wenige Minuten von Nyang Nyangs berühmten Klip…
$186,375
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 5 zimmer in Denpasar, Indonesien
Villa 5 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 153 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS ist ein Premium-Villa-Komplex im Zentrum von Sanur, Bali. Diese 5-Zim…
$573,750
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Legian, Indonesien
Villa 3 zimmer
Legian, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
Neue moderne Villa in der Nähe von Trans Studio!Neue Villa mit 3 Schlafzimmern in einer ruhi…
$208,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Haus 4 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Haus 4 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 353 m²
Standort / Entfernungen:10 Minuten bis Level 21 Mall5 Minuten zu State Senior High School 4 …
$230,100
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Haus 4 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Ein zweistöckiges, traditionelles minimalistisches Haus im Herzen von West Denpasar, im reno…
$177,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 3 zimmer in Denpasar, Indonesien
Villa 3 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Neue Villa in der renommierten Gegend von Sanura!Eine moderne, zweistöckige Villa im Sanur B…
$381,200
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 312 m²
Diese 2-Zimmer-Villa-Entwicklung in Sanur kombiniert die warmen, erdigen Töne des mediterran…
$115,900
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Renon, Indonesien
Villa
Renon, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Nur wenige Minuten von den beliebtesten Cafés, Fitnessstudios und Strand von Pererenan entfe…
$244,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Eine stilvolle, moderne Villa für entspanntes Wohn- und Arbeitsleben. Mit zwei Schlafzimmern…
$210,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Dieses Apartment mit 1 Schlafzimmer bietet Komfort, Ruhe und konsistentes Mieteinkommen. Nac…
$147,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 3 zimmer in Denpasar, Indonesien
Villa 3 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Die letzte vorgefertigte Villa im Boutique-Komplex in Sanura!KESARI Villa ist eine fertige V…
$420,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 3 zimmer in Denpasar, Indonesien
Villa 3 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS ist ein Premium-Villa-Komplex im Zentrum von Sanur, Bali. Diese 3-Zim…
$521,250
Eine Anfrage stellen
Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Leben Sie den Berawa-Traum in diesem schicken 1-Zimmer-Loft, der Balis entspannten Luxus ver…
$143,850
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Haus 4 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Ein exklusives Luxus-Zweigeschoss-Haus befindet sich in einer Elite-Wohnung in der Mahendrad…
$147,500
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English

Eigenschaftstypen in Denpasar

villen
reihenhäuser

Immobilienangaben in Denpasar, Indonesien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen