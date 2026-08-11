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Wohnimmobilien in Sanur, Indonesien

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10 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Sanur, Indonesien
Penthouse 4 zimmer
Sanur, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Stockwerk 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
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Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Diese moderne tropische Villa in Sanur liegt auf 200m2 Land mit einem 185m2 zweistöckigen Ge…
$235,600
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Wohnung 1 zimmer in Sanur, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Sanur, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 2/4
Atemberaubendes Projekt am wertvollsten Ort Balis, Sanur, von einem bekannten Entwickler. Li…
$410,000
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Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 312 m²
Diese 2-Zimmer-Villa-Entwicklung in Sanur kombiniert die warmen, erdigen Töne des mediterran…
$115,900
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Wohnung 2 zimmer in Sanur, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Sanur, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Stockwerk 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
$780,000
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Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Von allen Einrichtungen, die Sanur zu bieten hat, und nur 1 Kilometer zum Strand Mertasari S…
$222,677
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Wohnung 2 zimmer in Sanur, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Sanur, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 4
The start of sales of the apartment complex of the first coastline in Sanur. The complex inc…
$160,240
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Wohnung 1 zimmer in Sanur, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Sanur, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 4
The launch of sales of the oceanfront apartment complex in Sanur. The complex includes 66 ap…
$94,993
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Wohnung 3 zimmer in Sanur, Indonesien
Wohnung 3 zimmer
Sanur, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 204 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Sanur Beach, Bali, Indonesien
$810,606
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Wohnung 2 zimmer in Sanur, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Sanur, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 101 m²
Первый и единственный клубный комплекс апартаментов на первой линии океана. В лучшем месте …
$468,799
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