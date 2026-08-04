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Villa mit Garten kaufen in Regionalbezirk Zakynthos, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 2
Residenz auf Zakynthos, 140 m² – 3.000 m² Grundstück – 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer – 1/6 Mi…
$154,417
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Zakynthos, Griechenland

mit Terrasse
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