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Stadthäuser in Region Westgriechenland, Griechenland

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7 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Patras, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Western Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$194,817
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Reihenhaus in Pyrgos, Griechenland
Reihenhaus
Pyrgos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Verkauf Maisonette von 110 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$306,984
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Reihenhaus in Valimi, Griechenland
Reihenhaus
Valimi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zum Verkauf Maisonette von 65 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss bes…
$188,913
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Reihenhaus in Pyrgos, Griechenland
Reihenhaus
Pyrgos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 147 m²
Zum Verkauf Maisonette von 147 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$330,598
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Reihenhaus in Agios Ioannis, Griechenland
Reihenhaus
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgesc…
$1,51M
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Reihenhaus in Municipality of Patras, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zum Verkauf Maisonette von 190 qm in Western Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdge…
$224,335
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Reihenhaus in Agios Ioannis, Griechenland
Reihenhaus
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Maisonette von 100 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$436,862
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Immobilienangaben in Region Westgriechenland, Griechenland

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