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Häuser mit Garage in Tylissos Municipal Unit, Griechenland

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6
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 131 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Steinvilla auf Kreta mit Panoramablick Preis: 340.000 € Eine einzigartige Vi…
$388,968
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Immobilienangaben in Tylissos Municipal Unit, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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