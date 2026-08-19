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Stadthäuser in Region Thessalien, Griechenland

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Reihenhaus in Lavkos, Griechenland
Reihenhaus
Lavkos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Verkauf Maisonette von 200 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesc…
$448,669
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