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Duplexes in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 5
Dieses Duplex mit einem Schlafzimmer bietet 72 m2 Innenraum, der nach einer kompletten Renov…
$291 855
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