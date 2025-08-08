Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeindebezirk Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Garten

Cottage mit Garten kaufen in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

Nikiti
21
Neos Marmaras
5
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 7 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Sithonia Halkidiki, dieses außergewöhnliche, luxuriöse, distanzierte Haus mit 160 mm, erbaut…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen