Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeindebezirk Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

Nikiti
65
Neos Marmaras
23
6 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1/3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung (Maisonette) von 103 m², gelegen im Küstenort Nikiti…
$326,360
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/3
Eine Maisonette-Wohnung zum Verkauf mit einer Gesamtfläche von 75 m², gelegen im zweiten und…
$268,081
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
Eine neu gebaute Wohnung von 55 qm mit Gemeinschaftspool steht zum Verkauf, nur 900 Meter vo…
$232,504
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Jede Maisonette bietet eine gesamte Innenfläche von 120 m² und ist durchdacht auf drei Ebene…
$407,950
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen: Eine 52 m² große Wohnung auf der Halbinsel Sithonia, in der Gegend von Nikiti,…
$256,426
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses wunderschöne zweistöckige Duplex, das sich im charmanten Küstendorf Nik…
$325,776
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21

Eigenschaftstypen in Gemeindebezirk Sithonia

mehrstöckige wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen