  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Serres
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Regionalbezirk Serres, Griechenland

Amphipolis Municipality
14
3 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Nea Kerdylia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nea Kerdylia, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 70 m²
For Sale: 70 sq.m. Detached House with Panoramic Sea & Mountain View – Kerdylia In a m…
$300,420
Villa 3 zimmer in Amphipolis Municipality, Griechenland
Villa 3 zimmer
Amphipolis Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
Luxury Maisonette with Private Pool and Unobstructed Sea View – Just 180m from the Coast …
$346,639
Villa 3 zimmer in Amphipolis Municipality, Griechenland
Villa 3 zimmer
Amphipolis Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 71 m²
Etagenzahl 1
Luxury Residence with Private Pool and Sea View – Only 180m from the Coast For sale: a…
$300,420
