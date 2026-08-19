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Villen in Regionalbezirk Serres, Griechenland

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Amphipolis Municipality
8
10 immobilienobjekte total found
Villa in Nea Kerdylia, Griechenland
Villa
Nea Kerdylia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Property Code: HPS5186 - Villa FOR SALE in Amfipoli Nea Kerdilia for € 750.000 . This 200 s…
$863,139
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Villa in Mavrothalassa, Griechenland
Villa
Mavrothalassa, Griechenland
Fläche 400 m²
Rabatte! Zu verkaufen Villa in Mavrosalasa, in der Nähe von Serres, Stadt Amphipolis und Res…
$377,827
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Villa in Amphipolis Municipality, Griechenland
Villa
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 71 m²
Luxus Residence mit privatem Pool und Meerblick – nur 180m von der Küste Zu verkaufen: eine…
$289,274
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Villa in Amphipolis Municipality, Griechenland
Villa
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 82 m²
Luxus Maisonette mit privatem Pool und unverbautem Meerblick – nur 180m von der Küste entfer…
$324,695
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Villa in Amphipolis Municipality, Griechenland
Villa
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 70 m²
Verkauf: 70 qm Einfamilienhaus mit Panorama Meer & Berg Blick – Kerdylia In einer modernen …
$253,852
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Villa in Amphipolis, Griechenland
Villa
Amphipolis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 261 m²
Immobiliencode: HPS3039 - Villa ZU VERKAUFEN in Amfipoli Palaiokomi für 1.800.000 €. Diese 2…
$1,38M
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Villa in Amphipolis Municipality, Griechenland
Villa
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 82 m²
Luxus Maisonette mit Meerblick – nur 180m von der Küste Zum Verkauf: eine luxuriöse Zwei-Le…
$295,177
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Villa in Amphipolis Municipality, Griechenland
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Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 70 m²
Verkauf: 70 qm Einfamilienhaus mit Panorama Meer & Berg Blick – Kerdylia In einer modernen …
$282,518
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Villa in Serres Municipality, Griechenland
Villa
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$441,739
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Villa in Amphipolis Municipality, Griechenland
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Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf – Neu gebaute Luxusvilla nur 250 m vom Meer Nur 250 Meter vom Strand entfernt, …
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Serres, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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