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Villen mit Bergblick kaufen in Serres Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Serres Municipality, Griechenland
Villa
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$507,705
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